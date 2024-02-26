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Заря и Ворскла начали матч 18-го тура. Начало сместилось на час
Из-за воздушной тревоги
фото из свободных источников
Матч 18-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Ворсклой" стартовал в Житомире в 14:00.
Первоначального начало матча планировалось на 13:00, но команды не смогли вовремя выйти на поле из-за воздушной тревоги, которая продолжалась в области и по всей Украине в целом.
Напомним, что "Заря" начала тур в статусе 14-й команды турнирной таблицы, а "Ворскла" – в статусе восьмой команды УПЛ. В первом круге эти команды сыграли между собой со счетом 2:1 в пользу луганчан.
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