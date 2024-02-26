Стало известно новое время начала матча Александрия - Шахтер

"Александрия" и "Шахтер" не смогли вовремя начать матч 18-го тура УПЛ, который планировался на 13:00. Старт игры отложили из-за воздушной тревоги.

По состоянию на 14:15 в Александрии – отбой, поэтому игра планируется на 14:40 – после разминок команд.

Отметим, что не смогли вовремя начать в Житомире "Заря" и "Ворскла". Однако там отбой воздушной тревоги был раньше, поэтому команды начали матч в 14:00.