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Стало известно новое время начала матча Александрия - Шахтер
Если не будет очередной воздушной тревоги
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
"Александрия" и "Шахтер" не смогли вовремя начать матч 18-го тура УПЛ, который планировался на 13:00. Старт игры отложили из-за воздушной тревоги.
По состоянию на 14:15 в Александрии – отбой, поэтому игра планируется на 14:40 – после разминок команд.
Отметим, что не смогли вовремя начать в Житомире "Заря" и "Ворскла". Однако там отбой воздушной тревоги был раньше, поэтому команды начали матч в 14:00.
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