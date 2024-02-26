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Стало известно новое время начала матча Александрия - Шахтер

Премьер-лига

Если не будет очередной воздушной тревоги

Стало известно новое время начала матча Александрия - Шахтер

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

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"Александрия" и "Шахтер" не смогли вовремя начать матч 18-го тура УПЛ, который планировался на 13:00. Старт игры отложили из-за воздушной тревоги.

По состоянию на 14:15 в Александрии – отбой, поэтому игра планируется на 14:40 – после разминок команд.

Отметим, что не смогли вовремя начать в Житомире "Заря" и "Ворскла". Однако там отбой воздушной тревоги был раньше, поэтому команды начали матч в 14:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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