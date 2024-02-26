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С Брагару, но без иностранных новичков. Стартовые составы на матч Оболонь - Черноморец
Начало - в 15:30
Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий
В понедельник, 26-го февраля, состоится матч 18-го тура УПЛ. Сыграют между собой "Оболонь" и "Черноморец".
Команды уже объявили составы на матч.
"Оболонь": Федоривский — Грисьо, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко — Мединский, Черненко, Косовский, Суханов — Слободян, Краснопир.
Запасные: Кичак, Рыбка, Осман, Нагиев, Чернов, Груша, Вишневский, Дубко, Карась, Тарануха.
"Черноморец": Варакута — Шаповал, Гучек, Салюк, Брагару — Кузык, Васильев, Шпорн — Бадибанга, Иеде, Штогрин.
Запасные: Вичный, Билык, Авагимян, Бойчук, Ипалибо, Зе Гомеш, Ухань, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.
Начало матча запланировано на 15:00.
На UA-Футбол можно следить за видео- и текстовой трансляцией матча.
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