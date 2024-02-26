  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С Брагару, но без иностранных новичков. Стартовые составы на матч Оболонь - Черноморец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Брагару, но без иностранных новичков. Стартовые составы на матч Оболонь - Черноморец

Премьер-лига

Начало - в 15:30

С Брагару, но без иностранных новичков. Стартовые составы на матч Оболонь - Черноморец

Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий

Новина українською

В понедельник, 26-го февраля, состоится матч 18-го тура УПЛ. Сыграют между собой "Оболонь" и "Черноморец".

Команды уже объявили составы на матч.

"Оболонь": Федоривский — Грисьо, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко — Мединский, Черненко, Косовский, Суханов — Слободян, Краснопир.

Запасные: Кичак, Рыбка, Осман, Нагиев, Чернов, Груша, Вишневский, Дубко, Карась, Тарануха.

"Черноморец": Варакута — Шаповал, Гучек, Салюк, Брагару — Кузык, Васильев, Шпорн — Бадибанга, Иеде, Штогрин.

Запасные: Вичный, Билык, Авагимян, Бойчук, Ипалибо, Зе Гомеш, Ухань, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.

Начало матча запланировано на 15:00.

На UA-Футбол можно следить за видео- и текстовой трансляцией матча.

Читайте такжеЧерноморец берет воспитанника Бенфики и не только. Таблица трансферов клубов УПЛ
По теме
yellow-arrow
Официально: Карпаты подписали бывшего скаута Шахтёра и Днепра-1
yellow-arrow
Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Украины
yellow-arrow
Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости