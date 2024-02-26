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Отрабатывает вложения. Первый гол Зари во второй части сезона забил зимний новичок
Легионер из Хорватии
скріншот з трансляції
В Житомире продолжается матч 18-го тура УПЛ между "Зарей" и "Ворсклой". Матч не слишком яркий, но команды смогли отличиться забитым мячом. Точнее, команда – забила "Заря" на 37-й минуте.
К угловому присоединился Башич и точно пробил головой с нескольких метров.
Яков Башич – зимний новичок "Зари". Это хорватский легионер, который перешел в "Зарю" из хорватского "Рудеша". Выступает на позиции опорного полузащитника.
В матче закончился первый тайм, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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