Отрабатывает вложения. Первый гол Зари во второй части сезона забил зимний новичок

В Житомире продолжается матч 18-го тура УПЛ между "Зарей" и "Ворсклой". Матч не слишком яркий, но команды смогли отличиться забитым мячом. Точнее, команда – забила "Заря" на 37-й минуте.

К угловому присоединился Башич и точно пробил головой с нескольких метров.

Яков Башич – зимний новичок "Зари". Это хорватский легионер, который перешел в "Зарю" из хорватского "Рудеша". Выступает на позиции опорного полузащитника.

В матче закончился первый тайм, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.