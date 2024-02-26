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УПЛ. Оболонь - Черноморец 1:1. Абсолютная алогичность или 20:1 по ударам

Премьер-лига
Обновлено

"Моряки" чудом спасают мертвый для себя матч

УПЛ. Оболонь - Черноморец 1:1. Абсолютная алогичность или 20:1 по ударам

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

26.02.2024. Киев, "Оболонь-Арена"

"Оболонь" - "Черноморец" 1:1

Голы: Краснопир 74 - Шторгин 84

"Оболонь": Федоровский - Грисьо, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Мединский, Черненко, Косовский, Суханов - Слободян (Вишневский 68), Краснопир (Тарануха 77).

Запасные: Кичак, Рыбка, Осман, Нагиев, Чернов, Груша, Вишневский, Дубко, Карась, Тарануха.

"Черноморец": Варакута - Шаповал (Бойчук 78), Гучек, Салюк, Брагару - Кузык (Авагимян 69), Васильев, Шпорн (Ипалибо 80) - Бадибанга, Иеде, Штогрин.

Запасные: Вечный, Билык, Авагимян, Бойчук, Ипалибо, Зе Гомеш, Ухань, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.

Арбитр: Козыряцкий Максим.

Предупреждения: Брагару 79

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Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
26.02.2024 в 17:29
наглухо мертва Одеса відскочила. Ну що, це футбол
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Комментарии 1
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xo66it (Оболонський Рейх)
26.02.2024 в 17:29
наглухо мертва Одеса відскочила. Ну що, це футбол
Ответить
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