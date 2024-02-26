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УПЛ. Оболонь - Черноморец 1:1. Абсолютная алогичность или 20:1 по ударам
"Моряки" чудом спасают мертвый для себя матч
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
18-й тур УПЛ сезона 2023/24
26.02.2024. Киев, "Оболонь-Арена"
"Оболонь" - "Черноморец" 1:1
Голы: Краснопир 74 - Шторгин 84
"Оболонь": Федоровский - Грисьо, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Мединский, Черненко, Косовский, Суханов - Слободян (Вишневский 68), Краснопир (Тарануха 77).
Запасные: Кичак, Рыбка, Осман, Нагиев, Чернов, Груша, Вишневский, Дубко, Карась, Тарануха.
"Черноморец": Варакута - Шаповал (Бойчук 78), Гучек, Салюк, Брагару - Кузык (Авагимян 69), Васильев, Шпорн (Ипалибо 80) - Бадибанга, Иеде, Штогрин.
Запасные: Вечный, Билык, Авагимян, Бойчук, Ипалибо, Зе Гомеш, Ухань, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.
Арбитр: Козыряцкий Максим.
Предупреждения: Брагару 79
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