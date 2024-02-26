Первая красная карточка второй части сезона УПЛ: свою команду подвел игрок Ворсклы

В Житомире закончился матч 18-го тура УПЛ между "Зарей" и "Ворсклой". Матч оказался не слишком богатым на события и яркие эпизоды. Памятным моментом стало удаление защитника полтавчан Ильи Крупского.

На 70-й минуте он грубо сыграл против Антюха. На тот момент у Крупского уже была желтая карточка, однако арбитр просматривал повтор на предмет прямой красной. И таки ее показал.

Это удаление стало дебютным во второй части сезона УПЛ. В пяти предыдущих матчах, сыгранных в 18-м туре чемпионата, красных карточек судьи не показывали.

В итоге "Заря" выиграла матч со счетом 1:0.