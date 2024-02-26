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Первая красная карточка второй части сезона УПЛ: свою команду подвел игрок Ворсклы
Илья Крупский грубо сыграл против оппонента
Фото: ФК Ворскла
В Житомире закончился матч 18-го тура УПЛ между "Зарей" и "Ворсклой". Матч оказался не слишком богатым на события и яркие эпизоды. Памятным моментом стало удаление защитника полтавчан Ильи Крупского.
На 70-й минуте он грубо сыграл против Антюха. На тот момент у Крупского уже была желтая карточка, однако арбитр просматривал повтор на предмет прямой красной. И таки ее показал.
Это удаление стало дебютным во второй части сезона УПЛ. В пяти предыдущих матчах, сыгранных в 18-м туре чемпионата, красных карточек судьи не показывали.
В итоге "Заря" выиграла матч со счетом 1:0.
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