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Стал известен характер травмы одного из лидеров Полесья. Он выбыл надолго

Премьер-лига

Проблемы у Бени Макуана

Стал известен характер травмы одного из лидеров Полесья. Он выбыл надолго

Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий

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В матче 18-го тура УПЛ "Рух" - "Полесье" полузащитник житомирской команды Бени Макуана был вынужден раньше времени покинуть поле из-за проблем со здоровьем.

После матча тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев не смог ответить на вопрос о характере травмы и сроках, которые нужны футболисту для восстановления. Сейчас же информацию предоставляют журналисты "ТаТоТаке".

Как отмечает источник, травма Бени Макуана оказалась довольно тяжелой. По предварительной информации, сегодняшнее обследование диагностировало у футболиста разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Ориентировочный срок восстановления – 5-8 недель, в зависимости от состояния сухожилия.

Отметим, что в этом сезоне Бени Макуана сыграл двадцать матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Игорь Семйон
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