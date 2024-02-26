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Стал известен характер травмы одного из лидеров Полесья. Он выбыл надолго
Проблемы у Бени Макуана
Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий
В матче 18-го тура УПЛ "Рух" - "Полесье" полузащитник житомирской команды Бени Макуана был вынужден раньше времени покинуть поле из-за проблем со здоровьем.
После матча тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев не смог ответить на вопрос о характере травмы и сроках, которые нужны футболисту для восстановления. Сейчас же информацию предоставляют журналисты "ТаТоТаке".
Как отмечает источник, травма Бени Макуана оказалась довольно тяжелой. По предварительной информации, сегодняшнее обследование диагностировало у футболиста разрыв мышцы задней поверхности бедра.
Ориентировочный срок восстановления – 5-8 недель, в зависимости от состояния сухожилия.
Отметим, что в этом сезоне Бени Макуана сыграл двадцать матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
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