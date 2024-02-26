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Setanta Sports из-за технических проблем не смогла показать матч Александрия - Шахтер

Премьер-лига

УПЛ и бродкастер принесли извинения

Setanta Sports из-за технических проблем не смогла показать матч Александрия - Шахтер

ffu.ua

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Сегодня, 26 февраля, на Setanta Sports возникли проблемы с трансляцией матча 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер", который не был доступен на сервисе. При этом, трансляция матча на других стриминговых сервисах была доступна.

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Чуть позже UPL TV и бродкастер выпустил официальное заявление с извинениями.

"К сожалению, на этот раз не получилось оперативно устранить все технические неполадки и дать зрителям Setanta Sports возможность посмотреть поединок любимых команд.

Мы приносим свои искренние извинения перед болельщиками за неудобства и испорченный футбольный день.

UPL TV находится в начале своего пути и, к сожалению, никто не застрахован от технических сбоев. Мы приложим все усилия, чтобы подобные ситуации не повторялись и зрители могли получать бесперебойный доступ к просмотру матчей на всех заявленных платформах", - говорится в заявлении.

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Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Михаил Черныш
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