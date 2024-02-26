Setanta Sports из-за технических проблем не смогла показать матч Александрия - Шахтер

Сегодня, 26 февраля, на Setanta Sports возникли проблемы с трансляцией матча 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер", который не был доступен на сервисе. При этом, трансляция матча на других стриминговых сервисах была доступна.

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Чуть позже UPL TV и бродкастер выпустил официальное заявление с извинениями.