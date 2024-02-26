Тренер Зари: После удаления в составе Ворсклы должны были играть в футбол, а получилось наоборот

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль подвел итог матча 18-го тура УПЛ с "Ворсклой", в котором его команда одержала победу 1:0.

- После сборов были сложности с определением оптимального состава команды. Потому что, повторюсь, практически 80% команды переболело. Не знали до конца многофункциональное состояние. Решили оттолкнуться от, так сказать, проверенного состава. Для нас эта игра имела очень большое значение. Выбираться из подвала всегда сложнее.

Была и нервозность, потому что каждый из нас желает заработать зачетные пункты. Хотя в нашем составе достаточно опытных игроков.

Понимали, что, учитывая все, сложно было играть в комбинационный футбол. Хотели играть исключительно на результат. Сработали подготовленные нами стандартные положения. После удаления в составе соперников, должны были играть в футбол, а получилось наоборот. Начали сохранять счет. Это нормально, это говорит о том, что все наши ребята хотят получить очки.

Победа для нас, это возможность дышать немного легче и спокойнее готовиться к следующим матчам.

- Почему решили произвести обратную замену Мичину?

- Он очень хорошо вышел в игру. Мог забивать, даже не один гол. У нас остался один слот взамен, она была исключительно тактическая. Следовало усилить середину поля, учитывая оборонительные действия. Хочу сказать спасибо ему за то, что он верно воспринял эту тактическую замену. Это было действие во благо команды.