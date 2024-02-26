Предстоит операция. Макуана подтвердил, что пропустит остаток сезона из-за травмы

Конголезский вингер "П олесья " Бени Макуана подтвердил серьезность своей травмы из-за которой он пропустит остаток сезона.

"Тесты подтвердили, что мне придется провести операцию в ближайшие дни. Хотелось бы завершить сезон на хорошей ноте, но у Бога были другие планы.

Благодарю всех за этот полные эмоции замечательный сезон. Также спасибо всем украинским болельщикам, которые меня поддерживают. До встречи в следующем сезоне", – написал Макуана в Инстаграме.