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Предстоит операция. Макуана подтвердил, что пропустит остаток сезона из-за травмы

Премьер-лига

Бени выбыл до конца сезона

Предстоит операция. Макуана подтвердил, что пропустит остаток сезона из-за травмы

Фото: Полісся

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Конголезский вингер "Полесья" Бени Макуана подтвердил серьезность своей травмы из-за которой он пропустит остаток сезона.

"Тесты подтвердили, что мне придется провести операцию в ближайшие дни. Хотелось бы завершить сезон на хорошей ноте, но у Бога были другие планы.

Благодарю всех за этот полные эмоции замечательный сезон. Также спасибо всем украинским болельщикам, которые меня поддерживают. До встречи в следующем сезоне", – написал Макуана в Инстаграме.

Напомним, что по предварительной информации, обследование диагностировало у футболиста разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Также отметим, что в этом сезоне Бени Макуана сыграл двадцать матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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