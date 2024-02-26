Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Предстоит операция. Макуана подтвердил, что пропустит остаток сезона из-за травмы
Бени выбыл до конца сезона
Фото: Полісся
Конголезский вингер "П
"Тесты подтвердили, что мне придется провести операцию в ближайшие дни. Хотелось бы завершить сезон на хорошей ноте, но у Бога были другие планы.
Благодарю всех за этот полные эмоции замечательный сезон. Также спасибо всем украинским болельщикам, которые меня поддерживают. До встречи в следующем сезоне", – написал Макуана в Инстаграме.
Напомним, что по предварительной информации, обследование диагностировало у футболиста разрыв мышцы задней поверхности бедра.
Также отметим, что в этом сезоне Бени Макуана сыграл двадцать матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия – Шахтер 0:0. За такую игру горнякам должно быть стыдно
- Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Украины
- Стало известно новое время начала матча Александрия - Шахтер
- Только 4 президента клубов УПЛ пришли на встречу с Шевченко
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО