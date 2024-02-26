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Пушич: Матч с Александрией был трудным по двум причинам. Одна из них - состояние поля

Премьер-лига

Послематчевый комментарий главного тренера Шахтера

Пушич: Матч с Александрией был трудным по двум причинам. Одна из них - состояние поля

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча 18-го тура УПЛ с "Александрией" (0:0).

"Матч показался таким трудным по двум причинам. Прежде всего, из-за обстоятельств матча. Соперник тоже должен был справляться с этим. Это был очень длинный и сложный день. Во-вторых, это состояние поля. Оно не позволяло играть так, как мы хотели бы. Когда такое поле, вы где-то потеряете мяч.

Потому это было сложно. Несмотря на обстоятельства, мы пытались играть в наш футбол. Когда поле стало более влажным в последние 15 минут после паузы, это, пожалуй, лучший отрезок игры для нас. Мы создали 2-3 момента и хорошо играли на мяче.

Нам нужно было больше удачи, нужно было принимать лучшие решения в последней фазе атаки, чтобы забить гол, который мы заслужили", – сказал Пушич в послематчевом флэш-интервью.

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Шахтер (Донецк) ФК Александрия Марино Пушич
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2024 в 20:44
Ну все, тепер треба зарахувати Олександрії поразку, як свого часу Інгульцю.
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Комментарии 5
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2024 в 20:44
Ну все, тепер треба зарахувати Олександрії поразку, як свого часу Інгульцю.
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0
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Kondor (Веселе)
26.02.2024 в 21:05
дувраку закон не писан
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avatar
Bаrcelinius
26.02.2024 в 20:42
Типичный скулёж физрука.
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1
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aleks68
26.02.2024 в 20:36
лучше бы промолчал
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Геродот (Винница)
26.02.2024 в 20:20
Плохому танцору всегда что-то мешает. А поле для обеих команд было одинаковым.
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