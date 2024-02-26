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Пушич: Матч с Александрией был трудным по двум причинам. Одна из них - состояние поля
Послематчевый комментарий главного тренера Шахтера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог
"Матч показался таким трудным по двум причинам. Прежде всего, из-за обстоятельств матча. Соперник тоже должен был справляться с этим. Это был очень длинный и сложный день. Во-вторых, это состояние поля. Оно не позволяло играть так, как мы хотели бы. Когда такое поле, вы где-то потеряете мяч.
Потому это было сложно. Несмотря на обстоятельства, мы пытались играть в наш футбол. Когда поле стало более влажным в последние 15 минут после паузы, это, пожалуй, лучший отрезок игры для нас. Мы создали 2-3 момента и хорошо играли на мяче.
Нам нужно было больше удачи, нужно было принимать лучшие решения в последней фазе атаки, чтобы забить гол, который мы заслужили", – сказал Пушич в послематчевом флэш-интервью.
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