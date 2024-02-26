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Президент Кривбасса - о допуске болельщиков: В Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог

Премьер-лига

Кривбасс будет допускать болельщиков на домашние матчи

Президент Кривбасса - о допуске болельщиков: В Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал о решении клуба допускать болельщиков на домашние матчи команды в Кривом Роге.

- Кривой Рог – практически прифронтовой, большой город. Механизм ответственности и переживания за болельщиков как будет работать?

– Так же как и в Киеве. Но в Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог.

– Но в Киев летит дольше.

– Но меньше. В Кривой Рог прилетает гораздо меньше.

Я не эксперт по полетам ракет, но риск есть во всем государстве – что в Кривом Роге, что в Киеве, что во Львове.

Риск существует, и мы понимаем это. Берем как-то ответственность на себя, как и все остальные клубы, и решаем. Люди хотят быть на футбольном матче.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.02.2024 в 22:28
Поддерживаю. Мудрые слова мудрого президента
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
26.02.2024 в 22:28
Поддерживаю. Мудрые слова мудрого президента
Ответить
0
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