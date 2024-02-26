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Президент Кривбасса - о допуске болельщиков: В Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог
Кривбасс будет допускать болельщиков на домашние матчи
instagram.com/fckryvbas
Президент "
- Кривой Рог – практически прифронтовой, большой город. Механизм ответственности и переживания за болельщиков как будет работать?
– Так же как и в Киеве. Но в Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог.
– Но в Киев летит дольше.
– Но меньше. В Кривой Рог прилетает гораздо меньше.
Я не эксперт по полетам ракет, но риск есть во всем государстве – что в Кривом Роге, что в Киеве, что во Львове.
Риск существует, и мы понимаем это. Берем как-то ответственность на себя, как и все остальные клубы, и решаем. Люди хотят быть на футбольном матче.
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