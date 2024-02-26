Президент Кривбасса - о допуске болельщиков: В Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог

Президент " Кривбасса " Константин Караманиц рассказал о решении клуба допускать болельщиков на домашние матчи команды в Кривом Роге.

- Кривой Рог – практически прифронтовой, большой город. Механизм ответственности и переживания за болельщиков как будет работать?

– Так же как и в Киеве. Но в Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог.

– Но в Киев летит дольше.

– Но меньше. В Кривой Рог прилетает гораздо меньше.

Я не эксперт по полетам ракет, но риск есть во всем государстве – что в Кривом Роге, что в Киеве, что во Львове.

Риск существует, и мы понимаем это. Берем как-то ответственность на себя, как и все остальные клубы, и решаем. Люди хотят быть на футбольном матче.