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Иващенко: Бывает ничья как победа, а бывает и как поражение. Сегодня более негативный настрой
Оболонь не удержала победу в матче с Черноморцем
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко подвел итог
"По игре мы должны были выигрывать, много моментов создавали, били по воротам. У "Черноморца" был один момент с углового. Мы знали, что "стандарты" у них опасные, поэтому обидно, что пропустили. Бывает ничья как победа, а бывает и как поражение. Сегодня более негативный настрой. Однако есть и свои плюсы: ребята старались, старались выполнять то, что мы просим.
"Черноморец" – хорошая команда, ребят не нужно было дополнительно настраивать. И турнирная таблица нас также подталкивает двигаться вперед. Без агрессии с такими командами как "Черноморец" трудно одержать победу. Жаль немного мы не до конца доиграли.
Зрители на трибунах? Это всегда приятно. Это 12 игрок. Это как зрители в театре. Театр без зрителей – это не театр. Так и футбол", – сказал Иващенко.
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