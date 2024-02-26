Иващенко: Бывает ничья как победа, а бывает и как поражение. Сегодня более негативный настрой

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко подвел итог матча 18-го тура УПЛ с "Черноморцем" (1:1).

"По игре мы должны были выигрывать, много моментов создавали, били по воротам. У "Черноморца" был один момент с углового. Мы знали, что "стандарты" у них опасные, поэтому обидно, что пропустили. Бывает ничья как победа, а бывает и как поражение. Сегодня более негативный настрой. Однако есть и свои плюсы: ребята старались, старались выполнять то, что мы просим.

"Черноморец" – хорошая команда, ребят не нужно было дополнительно настраивать. И турнирная таблица нас также подталкивает двигаться вперед. Без агрессии с такими командами как "Черноморец" трудно одержать победу. Жаль немного мы не до конца доиграли.

Зрители на трибунах? Это всегда приятно. Это 12 игрок. Это как зрители в театре. Театр без зрителей – это не театр. Так и футбол", – сказал Иващенко.