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Тесля полноценно занял должность спортивного директора Полесья

Премьер-лига

Ранее он был исполняющим обязанности

Тесля полноценно занял должность спортивного директора Полесья

Фото: ФК Полісся

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Владимир Тесля полноценно занял должность спортивного директора "Полесья", сообщает официальный сайт команды.

Напомним, Владимир Тесля присоединился к клубу в качестве исполняющего обязанности спортивного директора "Полесья" 20 января 2024 года.

26 февраля решением президента "Полесья" Геннадия Буткевича Тесля полноценно занял должность спортивного директора.

В обязанности Владимира Тесли входит формирование стратегии спортивного развития ФК "Полесье", комплексная работа на трансферном рынке, поиск новых игроков, формирование структурной вертикали и развитие команд от детской академии и до главной команды и прочее.

Отметим, что сейчас "Полесье" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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