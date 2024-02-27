Владимир Тесля полноценно занял должность спортивного директора "Полесья", сообщает официальный сайт команды.

Напомним, Владимир Тесля присоединился к клубу в качестве исполняющего обязанности спортивного директора "Полесья" 20 января 2024 года.

26 февраля решением президента "Полесья" Геннадия Буткевича Тесля полноценно занял должность спортивного директора.

В обязанности Владимира Тесли входит формирование стратегии спортивного развития ФК "Полесье", комплексная работа на трансферном рынке, поиск новых игроков, формирование структурной вертикали и развитие команд от детской академии и до главной команды и прочее.

Отметим, что сейчас "Полесье" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ.