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Федор: Хочу доказать, что заслуживаю и дальше выходить в старте Руха

Премьер-лига

Полузащитник дебютировал за "желто-черных" в официальном матче

Федор: Хочу доказать, что заслуживаю и дальше выходить в старте Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Олег Федор прокомментировал ничью с "Полесьем" (1:1) в 18-м туре УПЛ и рассказал об эмоциях после дебютного выхода в стартовом составе "желто-черных".

"Рух" всегда нацелен на победу, но если оценить нашу игру против "Полесья", то ничья - закономерный результат. Житомиряне - очень хороший соперник со своим интересным стилем игры. Тяжело было им противостоять.

Я чувствую доверие и приятно, что тренеры выпустили меня в стартовом составе. Попробую приложить все усилия, чтобы своей игрой доказать, что заслуживаю и в дальнейшем выходить в старте.

Также дополнительно мотивировали болельщики. С их поддержкой нам гораздо легче играть в домашних стенах и мы постараемся в следующих матчах получить для них положительный результат", - сказал Федор.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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