Основной защитник Зари рассказал, когда планирует вернуться в строй

В 18-м туре "Заря" на нейтральном поле в Житомире победила "Ворсклу" (1:0). В этом поединке из-за травмы не принял участия левый защитник луганчан Роман Вантух.

Футболист рассказал, когда собирается вернуться в строй:

"В предпоследнем спарринге "Зари" на турецком сборе – с батумским "Динамо" я не избежал повреждения. К счастью, оно оказалось несерьезным. Надеюсь, что к календарному поединку 19 тура – с "Александрией", который состоится 3 марта, уже буду готовиться в общей группе.

Конечно, добавляет сил и победа над "Ворсклой". Была очень нервная игра и в этой битве характеров верх взяла "Заря". Эти три очка были нам очень нужны, потому что очень хочется как можно скорее покинуть зону вылета", - сказал Вантух.