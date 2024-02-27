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Основной защитник Зари рассказал, когда планирует вернуться в строй
Роман Вантух восстанавливается после травмы
Фото: ФК Зоря Луганськ
В 18-м туре "Заря" на нейтральном поле в Житомире победила "Ворсклу" (1:0). В этом поединке из-за травмы не принял участия левый защитник луганчан Роман Вантух.
Футболист рассказал, когда собирается вернуться в строй:
"В предпоследнем спарринге "Зари" на турецком сборе – с батумским "Динамо" я не избежал повреждения. К счастью, оно оказалось несерьезным. Надеюсь, что к календарному поединку 19 тура – с "Александрией", который состоится 3 марта, уже буду готовиться в общей группе.
Конечно, добавляет сил и победа над "Ворсклой". Была очень нервная игра и в этой битве характеров верх взяла "Заря". Эти три очка были нам очень нужны, потому что очень хочется как можно скорее покинуть зону вылета", - сказал Вантух.
Сейчас "Заря" занимает 12-е место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.
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