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Жизнь возвращается на трибуны. Известно, сколько зрителей посетило матчи первого после зимы тура УПЛ

Премьер-лига

Зрители были не на всех играх

Жизнь возвращается на трибуны. Известно, сколько зрителей посетило матчи первого после зимы тура УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Закончился 18-й тур чемпионата Украины 2023/24. Одной из особенностей этого тура стало возвращение зрителей на трибуны.

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Долгое время украинский футбол проходил в условиях пустынности. Сначала из-за пандемии коронавируса, затем – из-за полномасштабного вторжения россии. Сейчас же большинство клубов УПЛ получили разрешение на допуск определенного количества зрителей на свои домашние матчи – и некоторые клубы сразу воспользовались этим разрешением.

В 18-м туре зрители были на четырех матчах УПЛ:

  • "Верес" - "Колос", 1194 зрителя;
  • "Рух" - "Полесье", 720 зрителей;
  • "Александрия" - "Шахтер", 573 зрителя;
  • "Оболонь" - "Черноморец", 1040 зрителей.

Всего количество зрителей на матчах 18-го тура составляет 3 527. В среднем – по 882 зрителя (на тех матчах, где было разрешение посещать трибуны).

Жизнь возвращается на трибуны. Известно, сколько зрителей посетило матчи первого после зимы тура УПЛ - изображение 1

Статистика посещаемости – с официального сайта УПЛ.

Раздел посещаемости на UA-Футбол - ЗДЕСЬ >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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