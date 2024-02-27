Жизнь возвращается на трибуны. Известно, сколько зрителей посетило матчи первого после зимы тура УПЛ

Закончился 18-й тур чемпионата Украины 2023/24. Одной из особенностей этого тура стало возвращение зрителей на трибуны.

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Долгое время украинский футбол проходил в условиях пустынности. Сначала из-за пандемии коронавируса, затем – из-за полномасштабного вторжения россии. Сейчас же большинство клубов УПЛ получили разрешение на допуск определенного количества зрителей на свои домашние матчи – и некоторые клубы сразу воспользовались этим разрешением.

В 18-м туре зрители были на четырех матчах УПЛ:

"Верес" - "Колос", 1194 зрителя ;

; "Рух" - "Полесье", 720 зрителей ;

; "Александрия" - "Шахтер", 573 зрителя ;

; "Оболонь" - "Черноморец", 1040 зрителей.

Всего количество зрителей на матчах 18-го тура составляет 3 527. В среднем – по 882 зрителя (на тех матчах, где было разрешение посещать трибуны).

Статистика посещаемости – с официального сайта УПЛ.