Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жизнь возвращается на трибуны. Известно, сколько зрителей посетило матчи первого после зимы тура УПЛ
Зрители были не на всех играх
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Закончился 18-й тур чемпионата Украины 2023/24. Одной из особенностей этого тура стало возвращение зрителей на трибуны.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Долгое время украинский футбол проходил в условиях пустынности. Сначала из-за пандемии коронавируса, затем – из-за полномасштабного вторжения россии. Сейчас же большинство клубов УПЛ получили разрешение на допуск определенного количества зрителей на свои домашние матчи – и некоторые клубы сразу воспользовались этим разрешением.
- "Верес" - "Колос", 1194 зрителя;
- "Рух" - "Полесье", 720 зрителей;
- "Александрия" - "Шахтер", 573 зрителя;
- "Оболонь" - "Черноморец", 1040 зрителей.
Всего количество зрителей на матчах 18-го тура составляет 3 527. В среднем – по 882 зрителя (на тех матчах, где было разрешение посещать трибуны).
Статистика посещаемости – с официального сайта УПЛ.
Раздел посещаемости на UA-Футбол - ЗДЕСЬ >>>
Популярное сейчас
- Между Реалом и Жироной шесть очков, Атлетико замыкает первую четверку. Турнирная таблица Ла Лиги
- “Довбик сыграл как третьесортный форвард, решающее действие Цыганкова”. Игроки Жироны получили оценки за матч с Райо Вальекано
- Дал на точность. Цыганков открыл счет в матче с Райо. Видео гола
- Ужасный Шахтер и мертвый Черноморец. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО