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Кузык: Мой гол в ворота ЛНЗ? Ctrl + C, Ctrl + V

Премьер-лига

Защитник "Кривбасса" прокомментировал победу над черкасским клубом

Кузык: Мой гол в ворота ЛНЗ? Ctrl + C, Ctrl + V

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Денис Кузык поделился впечатлениями от выездной победы над ЛНЗ в матче 18-го тура УПЛ (3:0).

- Денис, какой получилась первая победа в 2024 году?

- Было довольно непросто. Ведь приложили ради трех очков немало усилий. Вся наша команда молодцы, продемонстрировали свои лучшие качества. Теперь двигаемся дальше.

- Невероятный гол Кузыка ... Что это было?

- Забил подобный гол, как и в матче против "Днепра-1". Сместился в центр и попал в дальнюю девятку. Да, получилось красиво. Очень рад, что забил и помог команде. Ctrl + C, Ctrl + V? Плюс-минус так и было (улыбается), - рассказал Кузык.

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Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы) Денис Кузык
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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