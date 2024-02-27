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Кузык: Мой гол в ворота ЛНЗ? Ctrl + C, Ctrl + V
Защитник "Кривбасса" прокомментировал победу над черкасским клубом
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Денис Кузык поделился впечатлениями от выездной победы над ЛНЗ в матче 18-го тура УПЛ (3:0).
- Денис, какой получилась первая победа в 2024 году?
- Было довольно непросто. Ведь приложили ради трех очков немало усилий. Вся наша команда молодцы, продемонстрировали свои лучшие качества. Теперь двигаемся дальше.
- Невероятный гол Кузыка ... Что это было?
- Забил подобный гол, как и в матче против "Днепра-1". Сместился в центр и попал в дальнюю девятку. Да, получилось красиво. Очень рад, что забил и помог команде. Ctrl + C, Ctrl + V? Плюс-минус так и было (улыбается), - рассказал Кузык.
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