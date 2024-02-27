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Шахтер запустил продажу билетов на матч с Кривбассом. Цена - 200 гривен
Поединки будут проходить во Львове
shakhtar.com
"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на весенние матчи УПЛ, которые команда будет проводить на "Арене Львов".
Первым домашним поединком со зрителями станет встреча 19-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Кривбасс", которая состоится во Львове 3 марта в 18:00.
Стоимость:
- Standard: 200 гривен
- VIP-места (без пакета гостеприимства): 500 гривен
Приобрести их можно по этой ссылке.
Отмечается, что будет действовать система приоритетов: покупая билет на матч "Шахтер" - "Кривбасс" сейчас, болельщик получает первоочередное право приобретения билетов на последующие поединки чемпионата.
Все тикеты - именные. Продажа будет осуществляться не более 4 билетов в одни руки. В день игры их стоимость будет выше.
Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.
После объявления воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае несогласия находиться в предназначенных для этого помещениях укрытий "Арены Львов") немедленно покинуть территорию стадиона. Покинув территорию стадиона, зритель теряет право на повторный вход (в том числе после отмены воздушной тревоги и возобновления матча).
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