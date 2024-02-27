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Шахтер запустил продажу билетов на матч с Кривбассом. Цена - 200 гривен

Премьер-лига

Поединки будут проходить во Львове

Шахтер запустил продажу билетов на матч с Кривбассом. Цена - 200 гривен

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на весенние матчи УПЛ, которые команда будет проводить на "Арене Львов".

Первым домашним поединком со зрителями станет встреча 19-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Кривбасс", которая состоится во Львове 3 марта в 18:00.

Стоимость:

  • Standard: 200 гривен
  • VIP-места (без пакета гостеприимства): 500 гривен

Приобрести их можно по этой ссылке.

Отмечается, что будет действовать система приоритетов: покупая билет на матч "Шахтер" - "Кривбасс" сейчас, болельщик получает первоочередное право приобретения билетов на последующие поединки чемпионата.

Все тикеты - именные. Продажа будет осуществляться не более 4 билетов в одни руки. В день игры их стоимость будет выше.

Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.

После объявления воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае несогласия находиться в предназначенных для этого помещениях укрытий "Арены Львов") немедленно покинуть территорию стадиона. Покинув территорию стадиона, зритель теряет право на повторный вход (в том числе после отмены воздушной тревоги и возобновления матча).

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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scorpius (Ck)
27.02.2024 в 12:10
Если будут играть как в прошлом матче, то там и 100 это много.
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
27.02.2024 в 12:10
Если будут играть как в прошлом матче, то там и 100 это много.
Ответить
1
0

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