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Кривбасс представил видео, посвященное лучшим моментам Дибанго
Камерунец является лидером команды
Фото: fckryvbas.com
Пресс-служба "Кривбасса" представила видео, которое посвящено защитнику команды Ивану Дибанго. Было выбрано самые топовые моменты, отборы, ассисты и голы в исполнении камерунского талантливого игрока.
В текущем сезоне 21-летний Иван провел 19 матчей за "красно-белых" во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Портал Tansfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.
В ноябре была информация, что скауты из Европы вживую просматривали Дибанго.
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Источник:канал Кривбасу на YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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oda1979 (Запорожье)
27.02.2024 в 14:00
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