Кривбасс представил видео, посвященное лучшим моментам Дибанго

Пресс-служба "Кривбасса" представила видео, которое посвящено защитнику команды Ивану Дибанго. Было выбрано самые топовые моменты, отборы, ассисты и голы в исполнении камерунского талантливого игрока.

В текущем сезоне 21-летний Иван провел 19 матчей за "красно-белых" во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Портал Tansfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

В ноябре была информация, что скауты из Европы вживую просматривали Дибанго.