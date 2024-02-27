  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс представил видео, посвященное лучшим моментам Дибанго
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс представил видео, посвященное лучшим моментам Дибанго

Премьер-лига
Обновлено

Камерунец является лидером команды

Кривбасс представил видео, посвященное лучшим моментам Дибанго

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Пресс-служба "Кривбасса" представила видео, которое посвящено защитнику команды Ивану Дибанго. Было выбрано самые топовые моменты, отборы, ассисты и голы в исполнении камерунского талантливого игрока.

Читайте такжеГендиректор Кривбасса: Клубы интересуются многими нашими игроками, не только Дибанго

В текущем сезоне 21-летний Иван провел 19 матчей за "красно-белых" во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Портал Tansfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

В ноябре была информация, что скауты из Европы вживую просматривали Дибанго.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс выкупил контракт Дибанго у Левадии
yellow-arrow
Форвард Оболони: 12-й игрок на трибуне давал нам больше сил и эмоций
yellow-arrow
Президент ЛНЗ: Есть волнение, потому что много кадровых изменений в команде
Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
канал Кривбасу на YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
27.02.2024 в 14:00
Дибанго уйдет лямов за 10-15 баксов. Вот что значит мудрая транферная полтика клуба
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.02.2024 в 14:00
Дибанго уйдет лямов за 10-15 баксов. Вот что значит мудрая транферная полтика клуба
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости