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Штогрин: Оболонь настроилась на первый официальный матч года, но наш голкипер все отбил
"Черноморец" спас ничью с "пивоварами"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан "Черноморца" Андрей Штогрин подвел итоги выездного поединка против "Оболони" (1:1) в 18-м туре УПЛ, а также оценил следующего соперника одесситов в чемпионате – "Динамо".
— Андрей, ваши эмоции до игры и после матча сильно отличаются?
— Да, достаточно сильно. Эмоций очень много. Была непростая игра для нас, однако, скажем спасибо Богу, мы смогли завоевать одно очко в игре против киевлян.
— Исторически "Черноморцу" трудно играть против "Оболони"?
— Особенно трудно нам играть в Киеве против "Оболони". У них хорошая команда и мы действительно рады добытому баллу.
— Как бы ты прокомментировал статистику первого тайма, в котором "Оболонь" нанесла 11 ударов по воротам одесситов, из них 4 были в створ ворот. А у вашей команды не были ни единого удара по воротам?
— Это игра, где все бывает. Хозяева настроились на первый официальный матч в этом году, но у нас есть голкипер, который все отбил.
— Варакута – лучший футболист "Черноморца" в этом матче?
— Думаю, да.
— В перерыве игры Роман Григорчук вносил корректировки?
— Наш главный тренер дал нам несколько советов, и во втором тайме мы уже лучше выглядели на футбольном поле.
— Андрей, вспомни твой гол под занавес поединка, который и принес ничью "Черноморцу"?
— Я ждал этого момента. У Авагимяна хорошая подача и мне удалось ускользнуть от внимания соперника и точно пробить по воротам.
— Кто-то из новичков вашей команды смог проявить себя?
— Не буду никого выделять, ребятам еще нужно время для адаптации. Думаю, в будущем они помогут команде.
— Ты, как капитан, можешь озвучить задачи команды на второй круг?
— Мы будем стараться радовать наших поклонников в каждой игре.
— В следующем туре вам опять играть в Киеве, против "Динамо". Вы видели, как они обыграли "Металлист 1925"?
— Конечно. Но уже разбирать игру нашего следующего соперника будем дома, в Одессе. Единственное, что скажу сейчас, динамовцы очень здорово выглядели в первом матче, - сказал Штогрин.
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