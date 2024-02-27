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Ворскла получила разрешение на допуск болельщиков на стадион
Известно, сколько зрителей сможет принять стадион в Полтаве
vorskla.com.ua
"Ворскла" сообщила о том, что ближайший домашний поединок УПЛ, который состоится 2 марта, проведет с болельщиками. В этот день "зелено-белые" примут "Верес" в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Начало - в 15:30.
Полтавский клуб выполнил все условия организации мер безопасности зрителей на трибунах и всех участников матча. В результате полтавчане получили соответствующее разрешение от Полтавской областной военной администрации.
Количество болельщиков на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского не будет превышать 1000 человек.
Все средства, полученные от проведения матчей будут направлены на помощь ВСУ. Билеты уже сегодня можно приобрести в фирменном магазине клуба - Fan & Play. Один болельщик может приобрести только один тикет, предъявив любой документ, удостоверяющий личность.
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