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39-летний Панькив из-за травмы может завершить карьеру игрока

Премьер-лига
Обновлено

Тем не менее, Рух не против, чтобы голкипер остался в клубе

39-летний Панькив из-за травмы может завершить карьеру игрока

Фото: ФК Рух

Новина українською

Самый возрастной участник текущего сезона УПЛ, 39-летний вратарь "Руха" Юрий Панькив пока не может помочь львовской команде из-за рецидива травмы пальца.

При этом, у ветерана действующий контракт с "Рухом" до 30 июня 2024 года и если в ближайшее время не удастся преодолеть проблемы с возвращением в строй, придется принимать решение о завершении футбольной карьеры.

При этом, в "Рухе" не против, чтобы голкипер остался в структуре клуба, речь идет о работе селекционером или тренером вратарей.

Напомним, что в активе Юрия Панькива есть выступления за "Львов", "Десну", тернопольскую "Ниву", донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", "Александрию" и "Рух". Также вратарь неоднократно вызывался в ряды национальной сборной Украины.

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Юрий Панькив Рух (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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