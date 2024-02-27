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39-летний Панькив из-за травмы может завершить карьеру игрока
Тем не менее, Рух не против, чтобы голкипер остался в клубе
Фото: ФК Рух
Самый возрастной участник текущего сезона УПЛ, 39-летний вратарь "
При этом, у ветерана действующий контракт с "Рухом" до 30 июня 2024 года и если в ближайшее время не удастся преодолеть проблемы с возвращением в строй, придется принимать решение о завершении футбольной карьеры.
При этом, в "Рухе" не против, чтобы голкипер остался в структуре клуба, речь идет о работе селекционером или тренером вратарей.
Напомним, что в активе Юрия Панькива есть выступления за "Львов", "Десну", тернопольскую "Ниву", донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", "Александрию" и "Рух". Также вратарь неоднократно вызывался в ряды национальной сборной Украины.
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