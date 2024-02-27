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Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока
Речь об Иване Калюжном
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов заявил, что "Александрии" могут засчитать техническое поражение в
"Вот и вам первая драма весенней УПЛ. Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный сыграл против "Шахтера", хотя, похоже, еще не заявлен за александрийцев.
На картинке – паспорт игрока (документ, которым пользуется арбитр матча). Первую часть сезона Калюжный провел в аренде в ЛНЗ, а этой зимой вернулся в "Александрию".
Появление на поле незаявленного игрока = техническое поражение 0:3. И тот замечательный матч, который "Александрия" провела с "Шахтером", уйдет в 0 очков", – написал Зверов в своем телеграм-канале.
Инсайдер Игорь Бурбас добавляет, что в "Александрии" о ситуации узнали сегодня буквально час назад после товарищеского матча с "Ингульцом". Сообщил об этом клубу не делегат матча и не представитель УПЛ, а... один из работников "Шахтера".
В самом клубе понимают, что оправдать то, что Калюжного не было в заявке, в КДК невозможно, информирует ТаТоТаке.
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