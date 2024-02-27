Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока

Главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов заявил, что "Александрии" могут засчитать техническое поражение в матче 18-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:0) из-за того, что футболист, возможно, не был заявлен за команду.

"Вот и вам первая драма весенней УПЛ. Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный сыграл против "Шахтера", хотя, похоже, еще не заявлен за александрийцев.

На картинке – паспорт игрока (документ, которым пользуется арбитр матча). Первую часть сезона Калюжный провел в аренде в ЛНЗ, а этой зимой вернулся в "Александрию".

Появление на поле незаявленного игрока = техническое поражение 0:3. И тот замечательный матч, который "Александрия" провела с "Шахтером", уйдет в 0 очков", – написал Зверов в своем телеграм-канале.