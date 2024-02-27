  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока

Премьер-лига
Обновлено

Речь об Иване Калюжном

Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов заявил, что "Александрии" могут засчитать техническое поражение в матче 18-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:0) из-за того, что футболист, возможно, не был заявлен за команду.

"Вот и вам первая драма весенней УПЛ. Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный сыграл против "Шахтера", хотя, похоже, еще не заявлен за александрийцев.

На картинке – паспорт игрока (документ, которым пользуется арбитр матча). Первую часть сезона Калюжный провел в аренде в ЛНЗ, а этой зимой вернулся в "Александрию".

Появление на поле незаявленного игрока = техническое поражение 0:3. И тот замечательный матч, который "Александрия" провела с "Шахтером", уйдет в 0 очков", – написал Зверов в своем телеграм-канале.

Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока - изображение 1Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока - изображение 2

Инсайдер Игорь Бурбас добавляет, что в "Александрии" о ситуации узнали сегодня буквально час назад после товарищеского матча с "Ингульцом". Сообщил об этом клубу не делегат матча и не представитель УПЛ, а... один из работников "Шахтера".

В самом клубе понимают, что оправдать то, что Калюжного не было в заявке, в КДК невозможно, информирует ТаТоТаке.

По теме
yellow-arrow
Дело не в деньгах. Хадида рассказал, почему покинул Черноморец
yellow-arrow
Пронесло. Стали известны подробности травмы Зубкова
yellow-arrow
Дубли Ваната и Тотовицкого, стена Варакуты и центр Динамо. Символическая сборная 18-го тура УПЛ
Владимир Зверов Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Звєров Про Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Архат (Киев)
27.02.2024 в 18:34
Донецкие в своем репертуаре, даже комментировать нечего.
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Архат (Киев)
27.02.2024 в 18:34
Донецкие в своем репертуаре, даже комментировать нечего.
Ответить
2
0
Algrab (Костопiль)
27.02.2024 в 18:37
Це точно....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости