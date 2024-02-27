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Президент Металлиста 1925: В Украине футбол развивался как игрушка, мы же строим бизнес

Премьер-лига
Обновлено

Владимир Носов уверен, что ему удастся реализовать свои бизнес-идеи

Президент Металлиста 1925: В Украине футбол развивался как игрушка, мы же строим бизнес

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов заявил, что клуб намерен развиваться для получения прибыли.

"Много слышал информации на тему того, что футбол является убыточным делом. Кто в Украине после возобновления независимости создавал клубы? Это были люди, делавшие это без бизнес-идеи.

С уважением ко всем, но это факт. В основном футбол в независимой Украине развивался как игрушка. Моя же первоочередная идея состоит в том, что мы строим бизнес.

У нас есть модель, есть стратегия, планы. Мы ведь можем привлечь в "Металлист 1925" иностранных инвесторов только при условии, что у нас будет бизнесовая составляющая. И примером для общего ориентира является история "Аякса", прошедшего невероятный путь.

В наших планах построить рабочую бизнес-модель, которая будет не только не убыточным делом, а начнет приносить деньги. И это реально.

Мне всего 34 года. У меня есть жажда, вдохновение, сила для того, чтобы заложить мощный фундамент для "Металлиста 1925", чтобы он смог трансформироваться в действительно что-то величественное. Я верю, что все получится", – сказал Носов.

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Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Американец 2000
28.02.2024 в 00:21
Можно пожелать только удачи !!!!!!!!
sticker
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
28.02.2024 в 00:21
Можно пожелать только удачи !!!!!!!!
sticker
Ответить
0
0

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