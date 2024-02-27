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Президент Металлиста 1925: В Украине футбол развивался как игрушка, мы же строим бизнес
Владимир Носов уверен, что ему удастся реализовать свои бизнес-идеи
Фото - UA-Футбол
Президент "
"Много слышал информации на тему того, что футбол является убыточным делом. Кто в Украине после возобновления независимости создавал клубы? Это были люди, делавшие это без бизнес-идеи.
С уважением ко всем, но это факт. В основном футбол в независимой Украине развивался как игрушка. Моя же первоочередная идея состоит в том, что мы строим бизнес.
У нас есть модель, есть стратегия, планы. Мы ведь можем привлечь в "Металлист 1925" иностранных инвесторов только при условии, что у нас будет бизнесовая составляющая. И примером для общего ориентира является история "Аякса", прошедшего невероятный путь.
В наших планах построить рабочую бизнес-модель, которая будет не только не убыточным делом, а начнет приносить деньги. И это реально.
Мне всего 34 года. У меня есть жажда, вдохновение, сила для того, чтобы заложить мощный фундамент для "Металлиста 1925", чтобы он смог трансформироваться в действительно что-то величественное. Я верю, что все получится", – сказал Носов.
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