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"Ну, меньше". В Полесье опровергают информацию, что клуб заплатил за Таллеса Косту 1 млн евро

Премьер-лига
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Говорят, что меньше

"Ну, меньше". В Полесье опровергают информацию, что клуб заплатил за Таллеса Косту 1 млн евро

polissyafc.com

Новина українською

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский опроверг информацию СМИ о том, что житомирский клуб заплатил за полузащитника "Сан-Паулу" Таллеса Косту 1 миллион евро.

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– Это не соответствует действительности.

– Меньше?

– Да. Мы не будем комментировать, это коммерческая тайна.

- Это значительно меньше миллиона?

– Ну, меньше.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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