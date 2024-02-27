Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ну, меньше". В Полесье опровергают информацию, что клуб заплатил за Таллеса Косту 1 млн евро
Говорят, что меньше
polissyafc.com
Генеральный директор "
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– Это не соответствует действительности.
– Меньше?
– Да. Мы не будем комментировать, это коммерческая тайна.
- Это значительно меньше миллиона?
– Ну, меньше.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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