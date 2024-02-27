"Ну, меньше". В Полесье опровергают информацию, что клуб заплатил за Таллеса Косту 1 млн евро

Генеральный директор " Полесья " Владимир Загурский опроверг информацию СМИ о том, что житомирский клуб заплатил за полузащитника "Сан-Паулу" Таллеса Косту 1 миллион евро.

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– Это не соответствует действительности.

– Меньше?

– Да. Мы не будем комментировать, это коммерческая тайна.

- Это значительно меньше миллиона?

– Ну, меньше.