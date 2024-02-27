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Варакута: Недовольны ничьей с Оболонью, но хорошо, что не проиграли
Голкипер Черноморца подвел итог матча с Оболонью
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Голкипер "Черноморца" Даниил Варакута подвел итог
– Вы довольны ничьей с "пивоварами" ввиду игры, которая была на стадионе?
– Нет, недовольны. Мы всегда хотим побеждать. Хорошо, что сегодня не проиграли.
– В первом тайме хозяева практически все 45 минут провели в атаке и нанесли 11 ударов по вашим воротам. Как это объяснить?
– Эта только первая официальная игра была для нас. Уверен, мы сделаем определенные выводы. Думаю, что поплотнее нужно играть во время обороны.
– Игра "Черноморца" после перерыва стала другой. Что посоветовал Роман Григорчук?
– Наш наставник хороший мотиватор. Он сказал, что нужно изменить, речь идет о тактике.
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– Нет. Он сравнял счет в конце поединка и принес нам ничью. Штогрин – лучший игрок "Черноморца".
– Вы одними из первых собрались после отпуска, провели сборы. Ждали старт в УПЛ?
– Очень ждали. И болельщики ждали первые официальные матчи. Видели, сколько болельщиков было сегодня на трибунах. На игре в Киеве находились военные. Я видел и фанатов "Черноморца" на трибунах. Все мы хотим обрадовать наших военных своей игрой. Все мои партнеры им очень благодарны.
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