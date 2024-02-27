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Варакута: Недовольны ничьей с Оболонью, но хорошо, что не проиграли

Премьер-лига
Обновлено

Голкипер Черноморца подвел итог матча с Оболонью

Варакута: Недовольны ничьей с Оболонью, но хорошо, что не проиграли

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Голкипер "Черноморца" Даниил Варакута подвел итог матча 18-го тура УПЛ с "Оболонью" (1:1).

– Вы довольны ничьей с "пивоварами" ввиду игры, которая была на стадионе?

– Нет, недовольны. Мы всегда хотим побеждать. Хорошо, что сегодня не проиграли.

– В первом тайме хозяева практически все 45 минут провели в атаке и нанесли 11 ударов по вашим воротам. Как это объяснить?

– Эта только первая официальная игра была для нас. Уверен, мы сделаем определенные выводы. Думаю, что поплотнее нужно играть во время обороны.

– Игра "Черноморца" после перерыва стала другой. Что посоветовал Роман Григорчук?

– Наш наставник хороший мотиватор. Он сказал, что нужно изменить, речь идет о тактике.

Андрей Штогрин сказал после финального свистка, что ты лучший игрок "Черноморца" в этой встрече. Ты согласен с капитаном?

– Нет. Он сравнял счет в конце поединка и принес нам ничью. Штогрин – лучший игрок "Черноморца".

– Вы одними из первых собрались после отпуска, провели сборы. Ждали старт в УПЛ?

– Очень ждали. И болельщики ждали первые официальные матчи. Видели, сколько болельщиков было сегодня на трибунах. На игре в Киеве находились военные. Я видел и фанатов "Черноморца" на трибунах. Все мы хотим обрадовать наших военных своей игрой. Все мои партнеры им очень благодарны.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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