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Александрия признала ошибку с незаявленным игроком на матч с Шахтером. Спортдир отстранен от должности

Премьер-лига
Обновлено

Дело передано в КДК, Александрии грозит техническое поражение

Александрия признала ошибку с незаявленным игроком на матч с Шахтером. Спортдир отстранен от должности

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" подтвердила информацию о том, что игрок команды Иван Калюжный не был заявлен на матч 18-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:0), однако он ошибочно принял участие в этом матче.

"Сообщаем, что, к сожалению, полузащитник Иван Калюжный не был заявлен за ФК "Александрия" в матче с ФК "Шахтер" 26 февраля 2024 года.

Извиняемся перед всеми болельщиками, командами и тренерским штабом. Эта досадная ошибка произошла из-за человеческого фактора.

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Иван Калюжный является игроком нашего клуба с 2021 года и в разные периоды выступал за другие клубы на правах аренды. При внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе "Рапорт арбитра" система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29.08.2023, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию.

Спортивный директор (Александр Марков, - прим.) отстранен от исполнения своих обязанностей.

Дело передано в контрольно-дисциплинарный комитет, который примет решение по этому инциденту" - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что теперь "Александрии" "светит" техническое поражение в этом матче.

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Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
Інстаграм Олександрії
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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megrivan (Курячі Лози)
27.02.2024 в 23:06
Ви думаєте, що помилку з Калюжним зробили ненавмисно? Досвідчені люди, які не перший рік у футболі, не знали, що його не можна випускати на поле? А в яку суму можна оцінити три бали, гарантовано отримані б Шахтарем у випадку виходу Калюжного на поле? Скільки зможе отримати цей клуб у випадку виграшу ЧУ і виходу у ЛЧ? 40 млн. євро. Якщо вкласти у гру з Олександрією деяку суму, то вірогідність отримати 40 лимонів зростає.
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Комментарии 8
megrivan (Курячі Лози)
27.02.2024 в 23:06
Ви думаєте, що помилку з Калюжним зробили ненавмисно? Досвідчені люди, які не перший рік у футболі, не знали, що його не можна випускати на поле? А в яку суму можна оцінити три бали, гарантовано отримані б Шахтарем у випадку виходу Калюжного на поле? Скільки зможе отримати цей клуб у випадку виграшу ЧУ і виходу у ЛЧ? 40 млн. євро. Якщо вкласти у гру з Олександрією деяку суму, то вірогідність отримати 40 лимонів зростає.
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1
0
aleks68
27.02.2024 в 23:17
завыли .....дырявые.
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0
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aleks68
27.02.2024 в 22:57
тут один баламут клялся что такого не может быть и всё это проделки шахтёра.пусть решает кдк
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LEVgcUqs (Чернігів)
27.02.2024 в 22:56
Ха-ха-ха, яка чесна Олександрія, лізе поперед батька і пекло.Може вже бабки отримала?
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aleks68
27.02.2024 в 22:58
голову полечи лопух дырявый
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Ded_Bogdan (Львов)
27.02.2024 в 22:38
Панове, знову будуть "тягнути за вуха"
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aleks68
27.02.2024 в 22:44
пусть переиграют матч.
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avatar
Карикатурист (Білозерське)
27.02.2024 в 22:53
Кого? Спортдира?
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