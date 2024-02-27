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Александрия признала ошибку с незаявленным игроком на матч с Шахтером. Спортдир отстранен от должности
Дело передано в КДК, Александрии грозит техническое поражение
fco.com.ua
"Александрия" подтвердила информацию о том, что игрок команды Иван Калюжный не был заявлен на
"Сообщаем, что, к сожалению, полузащитник Иван Калюжный не был заявлен за ФК "Александрия" в матче с ФК "Шахтер" 26 февраля 2024 года.
Извиняемся перед всеми болельщиками, командами и тренерским штабом. Эта досадная ошибка произошла из-за человеческого фактора.
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Иван Калюжный является игроком нашего клуба с 2021 года и в разные периоды выступал за другие клубы на правах аренды. При внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе "Рапорт арбитра" система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29.08.2023, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию.
Спортивный директор (Александр Марков, - прим.) отстранен от исполнения своих обязанностей.
Дело передано в контрольно-дисциплинарный комитет, который примет решение по этому инциденту" - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что теперь "Александрии" "светит" техническое поражение в этом матче.
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