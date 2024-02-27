СМИ: Матч Динамо - Черноморец пройдет со зрителями

" Динамо" получило разрешение от военной администрации Киева на проведение матчей чемпионата Украины с привлечением зрителей, сообщает Sport.ua.

По данным источника, на ближайшем домашнем матче киевлян против "Черноморца" в 19-м туре УПЛ на стадионе имени Лобановского будут открыты несколько центральных секторов. Продажа билетов на игру начнется уже в ближайшее время.

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Напомним, что матч "Динамо" - "Черноморец" состоится в субботу, 2 марта, и начнется в 15:30.

Также стоит отметить, что ранее подобное разрешение получил другой столичный клуб УПЛ – "Оболонь". По данным УПЛ, на поединке 18-го тура против того же "Черноморца", прошедшего 26 февраля на стадионе "Оболонь Арена", присутствовали 1040 зрителей.