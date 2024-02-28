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Форвард Оболони: 12-й игрок на трибуне давал нам больше сил и эмоций
Сергей Суханов прокомментировал ничью с "Черноморцем"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Оболони" Сергей Суханов оценил результат матча 18-го тура УПЛ с "Черноморцем" (1:1).
— Мы настраивались на победу, ведь хорошо знаем наше турнирное положение. Один стандарт у наших ворот и сразу пропущенный мяч. Хорошо, хоть не проиграли.
— В трех последних официальных матчах 2023 года "Оболонь" голов не забивала. Вы помнили об этом?
— Нет. Во время сборов мы достаточно много забивали голов.
— За время зимних сборов "Оболонь" стала сильнее?
— Еще рано делать какие-то выводы. Но если мы продолжим так играть, с такой интенсивностью, то победы от нас никуда не денутся.
— При 1:0 можно было засушить игру и выиграть?
— Нужно было побеждать. Что-то неправильно мы делали в концовке.
— Болельщикам на трибуне игра "Оболони" понравилась…
— Мы искали шанс в атаке, нанесли 20 ударов по воротам противника. Возможно, мы чуть подустали после перерыва. А гости провели замены и перестроили свою игру.
— Тебе понравилась поддержка фанатов "Оболони" на трибунах?
— Очень. Мы за этим скучали. 12-й игрок был на трибуне, и это давало нам еще больше сил и эмоций. Моя жена была на трибуне, друзья. Многие родственники смотрели за нашей игрой по телевизору.
— В следующем туре "Оболонь" будет принимать "Днепр-1". Следующий соперник посильнее "Черноморца"?
— Все сейчас примерно одного уровня. Если мы покажем такой же футбол, как сегодня, то сможем обыграть "Днепр-1". Нам нужно набирать очки в каждой встрече, - рассказал Суханов.
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