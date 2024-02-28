Кривбасс выкупил контракт Дибанго у Левадии

Камерунский левый защитник Иван Дибанго стал полноправным игроком "Кривбасса". Криворожский клуб выкупил контракт 21-летнего футболиста у эстонской "Левадии".

Теперь трудовое соглашение Дибанго с "красно-белыми" рассчитано до лета 2026 года. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.

В текущем сезоне 21-летний Иван провел 19 матчей за "Кривбасс" во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Портал Tansfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

"Очень рад быть частью большой "красно-белой" семьи. Уверен, вместе мы получим отличный результат сотрудничества в дальнейшем. "Кривбасс" это мы!", - сказал Дибанго.

Читайте такжеКривбасс представил видео, посвященное лучшим моментам Дибанго