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Кривбасс выкупил контракт Дибанго у Левадии

Премьер-лига

Камерунец ранее выступал за криворожан на правах аренды

Кривбасс выкупил контракт Дибанго у Левадии

Фото: ФК Кривбас

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Камерунский левый защитник Иван Дибанго стал полноправным игроком "Кривбасса". Криворожский клуб выкупил контракт 21-летнего футболиста у эстонской "Левадии".

Теперь трудовое соглашение Дибанго с "красно-белыми" рассчитано до лета 2026 года. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.

В текущем сезоне 21-летний Иван провел 19 матчей за "Кривбасс" во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Портал Tansfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

"Очень рад быть частью большой "красно-белой" семьи. Уверен, вместе мы получим отличный результат сотрудничества в дальнейшем. "Кривбасс" это мы!", - сказал Дибанго.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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