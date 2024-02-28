Британский легионер Руха перешел в клуб китайской Суперлиги

Английский вингер "Руха" Вив Соломон-Отабор сменил клубную прописку.

28-летний игрок перешел в клуб китайской Суперлиги - "Цанчжоу", сообщает Transfermarkt. Согласно данным портала, переход состоялся на правах свободного агента, а контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним, Соломон-Отабор стал игроком "Руха" в январе 2022 года. В общей сложности вингер провел 42 матча за львовян, забил три гола и отдал 2 ассиста. Ранее англичанин также выступал за "Бирмингем", "Болтон", "Блэкпул", "Портсмут", "Уиган", болгарский ЦСКА (София) и шотландский "Сент-Джонстон".

Сезон-2023 "Цанчжоу" завершил на 12-м месте.