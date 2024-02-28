  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Британский легионер Руха перешел в клуб китайской Суперлиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Британский легионер Руха перешел в клуб китайской Суперлиги

Премьер-лига

Англичанин продолжит карьеру в Китае

Британский легионер Руха перешел в клуб китайской Суперлиги

Фото: ФК Рух

Новина українською

Английский вингер "Руха" Вив Соломон-Отабор сменил клубную прописку.

28-летний игрок перешел в клуб китайской Суперлиги - "Цанчжоу", сообщает Transfermarkt. Согласно данным портала, переход состоялся на правах свободного агента, а контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним, Соломон-Отабор стал игроком "Руха" в январе 2022 года. В общей сложности вингер провел 42 матча за львовян, забил три гола и отдал 2 ассиста. Ранее англичанин также выступал за "Бирмингем", "Болтон", "Блэкпул", "Портсмут", "Уиган", болгарский ЦСКА (София) и шотландский "Сент-Джонстон".

Сезон-2023 "Цанчжоу" завершил на 12-м месте.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо - Черноморец
yellow-arrow
Рух официально подтвердил уход вингера - он продолжит карьеру в Китае
yellow-arrow
Рух отпускает легионера, Кривбасс подписывает на постоянной основе. Таблица трансферов клубов УПЛ
Рух (Львов) Вив Соломон-Отабор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости