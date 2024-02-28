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Стала известна сумма, которую Кривбасс заплатил за выкуп Дибанго

Премьер-лига

Игрок будет выступать за "красно-белых" на постоянной основе

Стала известна сумма, которую Кривбасс заплатил за выкуп Дибанго

Фото: ФК Кривбас

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Сегодня, 28 февраля, "Кривбасс" объявил о том, что выкупил контракт Ивана Дибанго у эстонской "Левадии". 21-летний камерунец стал полноправным игроком криворожского клуба.

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Оборонец подписал договор, рассчитанный до лета 2026 года. Финансовые детали сделки не разглашались, но информации Transfermarkt, сумма компенсации за левого защитника составила 250 тысяч евро.

В текущем сезоне Дибанго провел 19 матчей за "Кривбасс" во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 800 тысяч евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
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