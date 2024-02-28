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Стала известна сумма, которую Кривбасс заплатил за выкуп Дибанго
Игрок будет выступать за "красно-белых" на постоянной основе
Фото: ФК Кривбас
Сегодня, 28 февраля, "Кривбасс" объявил о том, что выкупил контракт Ивана Дибанго у эстонской "Левадии". 21-летний камерунец стал полноправным игроком криворожского клуба.
Оборонец подписал договор, рассчитанный до лета 2026 года. Финансовые детали сделки не разглашались, но информации Transfermarkt, сумма компенсации за левого защитника составила 250 тысяч евро.
В текущем сезоне Дибанго провел 19 матчей за "Кривбасс" во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 800 тысяч евро.
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