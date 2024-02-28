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Рух официально подтвердил уход вингера - он продолжит карьеру в Китае
Игрок продолжит свои выступления в Восточной Азии
Фото: ФК Рух
28-летний вингер Вив Соломон-Отабор покинул "Рух". Львовский клуб официально сообщил о прекращении сотрудничества.
Английский игрок нигерийского происхождения получил статус свободного агента. Он продолжит карьеру в клубе китайской Суперлиги - "Цанчжоу". По информации Transfermarkt, его контракт с новым клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Напомним, Соломон-Отабор стал игроком "Руха" в январе 2022 года. В общей сложности вингер провел 42 матча за львовян, забил три гола и отдал 2 ассиста.
Ранее англичанин также выступал за "Бирмингем", "Болтон", "Блэкпул", "Портсмут", "Уиган", болгарский ЦСКА (София) и шотландский "Сент-Джонстон".
Сезон-2023 "Цанчжоу" завершил на 12-м месте.
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