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Дибанго: Цель Кривбасса сейчас – стать чемпионами. Полагаю, это возможно

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс выкупил у Левадии контракт защитника

Дибанго: Цель Кривбасса сейчас – стать чемпионами. Полагаю, это возможно

fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился эмоциями относительно подписания полноценного контракта с криворожским клубом.

– Иван, какие твои первые эмоции после того, как ты стал полноценным игроком ФК "Кривбасс"?

- Очень рад быть частью большой красно-белой семьи. Уверен, что вместе мы получим отличный результат сотрудничества в дальнейшем. Кривбасс это мы!

- За эти полтора года, что ты играешь за "Кривбасс", насколько команда и клуб стали для тебя родными?

- Чтобы вы понимали: честно, сейчас не скажу, когда в последний раз общался с семьей, но каждый день общаюсь с моими друзьями, партнерами здесь, в "Кривбассе", меня поддерживают во всем. Здесь я счастлив.

– У тебя новый контракт с "Кривбассом". Даст ли это дополнительный стимул на вторую часть сезона?

– Конечно. Наша цель сейчас – стать чемпионами Украины. Полагаю, что это возможно. Это наша мечта. Первый матч второй части сезона против "ЛНЗ" показал, что наша команда – единое целое, настоящая семья.

– Болельщики называют тебя "черная пантера". Знал ли об этом и как относишься к такому сравнению?

– (улыбается) Действительно? Нет, не знал, но мне нравится.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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FerunNiick
28.02.2024 в 18:44
Казав сліпий побачимо...вже в наступному турі,...
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Комментарии 1
FerunNiick
28.02.2024 в 18:44
Казав сліпий побачимо...вже в наступному турі,...
Ответить
1
0

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