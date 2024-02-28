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Дибанго: Цель Кривбасса сейчас – стать чемпионами. Полагаю, это возможно
Кривбасс выкупил у Левадии контракт защитника
fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился эмоциями относительно
– Иван, какие твои первые эмоции после того, как ты стал полноценным игроком ФК "Кривбасс"?
- Очень рад быть частью большой красно-белой семьи. Уверен, что вместе мы получим отличный результат сотрудничества в дальнейшем. Кривбасс это мы!
- За эти полтора года, что ты играешь за "Кривбасс", насколько команда и клуб стали для тебя родными?
- Чтобы вы понимали: честно, сейчас не скажу, когда в последний раз общался с семьей, но каждый день общаюсь с моими друзьями, партнерами здесь, в "Кривбассе", меня поддерживают во всем. Здесь я счастлив.
– У тебя новый контракт с "Кривбассом". Даст ли это дополнительный стимул на вторую часть сезона?
– Конечно. Наша цель сейчас – стать чемпионами Украины. Полагаю, что это возможно. Это наша мечта. Первый матч второй части сезона против "ЛНЗ" показал, что наша команда – единое целое, настоящая семья.
– Болельщики называют тебя "черная пантера". Знал ли об этом и как относишься к такому сравнению?
– (улыбается) Действительно? Нет, не знал, но мне нравится.
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