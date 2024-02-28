Дибанго: Цель Кривбасса сейчас – стать чемпионами. Полагаю, это возможно

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился эмоциями относительно подписания полноценного контракта с криворожским клубом.

– Иван, какие твои первые эмоции после того, как ты стал полноценным игроком ФК "Кривбасс"?

- Очень рад быть частью большой красно-белой семьи. Уверен, что вместе мы получим отличный результат сотрудничества в дальнейшем. Кривбасс это мы!

- За эти полтора года, что ты играешь за "Кривбасс", насколько команда и клуб стали для тебя родными?

- Чтобы вы понимали: честно, сейчас не скажу, когда в последний раз общался с семьей, но каждый день общаюсь с моими друзьями, партнерами здесь, в "Кривбассе", меня поддерживают во всем. Здесь я счастлив.

– У тебя новый контракт с "Кривбассом". Даст ли это дополнительный стимул на вторую часть сезона?

– Конечно. Наша цель сейчас – стать чемпионами Украины. Полагаю, что это возможно. Это наша мечта. Первый матч второй части сезона против "ЛНЗ" показал, что наша команда – единое целое, настоящая семья.

– Болельщики называют тебя "черная пантера". Знал ли об этом и как относишься к такому сравнению?

– (улыбается) Действительно? Нет, не знал, но мне нравится.