Динамо начало продажу билетов на матч с Черноморцем. Цены – от 200 до 400 грн

Киевское " Динамо " получило разрешение на проведение матчей со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, болельщики смогут посетить уже ближайший домашний матч "бело-синих" против "Черноморца", который состоится в субботу, 2 марта (начало – в 15:30), на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Цена пропуска на трибуну, в зависимости от категории, составит 200, 300 и 400 гривен.

Также киевский клуб отмечает, что из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено.