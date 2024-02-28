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Динамо начало продажу билетов на матч с Черноморцем. Цены – от 200 до 400 грн

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне получили официальное разрешение на допуск болельщиков на стадион

Динамо начало продажу билетов на матч с Черноморцем. Цены – от 200 до 400 грн

twitter.com/staderennais

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Киевское "Динамо" получило разрешение на проведение матчей со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, болельщики смогут посетить уже ближайший домашний матч "бело-синих" против "Черноморца", который состоится в субботу, 2 марта (начало – в 15:30), на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Цена пропуска на трибуну, в зависимости от категории, составит 200, 300 и 400 гривен.

Также киевский клуб отмечает, что из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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