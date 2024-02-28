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Динамо начало продажу билетов на матч с Черноморцем. Цены – от 200 до 400 грн
Киевляне получили официальное разрешение на допуск болельщиков на стадион
twitter.com/staderennais
Киевское "
Таким образом, болельщики смогут посетить уже ближайший домашний матч "бело-синих" против "Черноморца", который состоится в субботу, 2 марта (начало – в 15:30), на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
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Цена пропуска на трибуну, в зависимости от категории, составит 200, 300 и 400 гривен.
Также киевский клуб отмечает, что из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено.
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