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Калюжный: Если бы я знал...

Премьер-лига

Хавбек "Александрии" - о том, что не был заявлен за "горожан" в матче с "Шахтером"

Калюжный: Если бы я знал...

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Среди событий, которые обратили на себя внимание в 18-м туре УПЛ, был не только сенсационный результат матча "Александрия" – "Шахтер" (0:0). На следующий день после игры широкую огласку получила информация об участии в ней игрока команды хозяев Ивана Калюжного, который не был заявлен за "горожан". В тот же день "Александрия" на своем сайте разместила официальное заявление по этой ситуации, объяснив ее человеческим фактором.

Дело передано в КДК, который и должен принять решение в соответствии с существующими в нашем футболе нормами. Это может стоить "Александрии" технического поражения.

Комментарий главного действующего лица этого инцидента, 26-летнего полузащитника Ивана Калюжного, по понятным причинам, был достаточно лаконичным.

"Нужно обращаться в клуб, только с его согласия могу давать интервью. Как я отреагировал? Никак. Что могу сделать. Если бы я знал о том, что не заявлен, то конечно, не играл бы", - сказал Калюжный в комментарии Sport.ua.

Кроме того, изданию стало известно, что "Александрия" никаких комментариев на эту тему давать не будет, пока не будет заявления от УПЛ и окончания внутреннего клубного расследования.

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Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
29.02.2024 в 09:16
Есть НАДЕЖДЫ,что все спустят на тормозах.
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Комментарии 3
Kondor (Веселе)
29.02.2024 в 09:16
Есть НАДЕЖДЫ,что все спустят на тормозах.
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kre4et (Київ )
29.02.2024 в 09:22
та ніхто нічого спускати не буде - це технарь, а от свідомо це було зроблено чи ні ми мабуть ніколи не дізнаємося...
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aleks68
29.02.2024 в 09:26
если спустят на тормозах пожалеют.все положат на регламент и начнётся беспредел.лично я против таких "побед"шахтёра.лучше пусть переиграют матч если это возможно.крайним сделают директора "Александрии" или кто там у них.грош цена такому руководству клубов и организаторам чемпионата.если бы у "Шахтёра"вышел не заявленный игрок вой стоял бы до небес.
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