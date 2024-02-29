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Калюжный: Если бы я знал...
Хавбек "Александрии" - о том, что не был заявлен за "горожан" в матче с "Шахтером"
Фото: ФК Олександрія
Среди событий, которые обратили на себя внимание в 18-м туре УПЛ, был не только сенсационный результат матча "Александрия" – "Шахтер" (0:0). На следующий день после игры широкую огласку получила информация об участии в ней игрока команды хозяев Ивана Калюжного, который не был заявлен за "горожан". В тот же день "Александрия" на своем сайте разместила официальное заявление по этой ситуации, объяснив ее человеческим фактором.
Дело передано в КДК, который и должен принять решение в соответствии с существующими в нашем футболе нормами. Это может стоить "Александрии" технического поражения.
Комментарий главного действующего лица этого инцидента, 26-летнего полузащитника Ивана Калюжного, по понятным причинам, был достаточно лаконичным.
"Нужно обращаться в клуб, только с его согласия могу давать интервью. Как я отреагировал? Никак. Что могу сделать. Если бы я знал о том, что не заявлен, то конечно, не играл бы", - сказал Калюжный в комментарии Sport.ua.
Кроме того, изданию стало известно, что "Александрия" никаких комментариев на эту тему давать не будет, пока не будет заявления от УПЛ и окончания внутреннего клубного расследования.
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