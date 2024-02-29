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Пономарев: Против Колоса трудно играть, они пропустили меньше всего голов в сезоне
Наставник "Руха" рассказал о подготовке к матчу с ковалевцами
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал подготовку команды к выездному матчу против "Колоса".
"Если оценивать то, как мы сыграли с "Полесьем", то в том матче "Рух" получил положительный результат. Нам не все удавалось, но не следует опускать руки - двигаемся дальше.
В 19-м туре нам также будет противостоять непростой соперник. Против "Колоса" очень трудно играть, ведь эта команда пропустила меньше всего голов в текущем сезоне УПЛ. Ковалевцы имеют хорошо построенную игру, качественных и опытных футболистов. "Рух" ожидает сложная игра.
Мы готовимся к следующему сопернику, и главное внимание уделяем своей игре. Да, мы не планируем отходить от своих принципов и общий игровой рисунок сохранится. Но отдельные детали в нашей игре к матчу с "Колосом" команда конечно же проработает.
Вив Соломон-Отабор покинул "Рух" и я хочу пожелать ему успехов в новой команде. Это нормально, что одни футболисты приходят, а другой уходят. Я уже неоднократно отмечал, что "Рух" будет брать футболистов под свою игровую модель, которые подходят клубной философии.
Не каждый готов играть в тот футбол, который пропагандирует "Рух". Сейчас команда проходит процесс становления, и она строится с перспективой на будущее. Сейчас это незавершенный процесс, поэтому мы еще будем искать футболистов, которые могли бы усилить "Рух", - заявил Пономарев.
Матч 19-го тура УПЛ "Колос" - "Рух" состоится 2 марта и начнется в 18:00.
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