  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще одному клубу УПЛ разрешено проводить матчи со зрителями
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще одному клубу УПЛ разрешено проводить матчи со зрителями

Премьер-лига
Обновлено

Болельщики смогут посетить уже ближайший домашний матч команды

Еще одному клубу УПЛ разрешено проводить матчи со зрителями

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Колос" стал еще одним клубом УПЛ, который сможет проводить домашние матчи со зрителями.

Ковалевская команда сможет разместить на стадионе не более 500 зрителей. Большая часть этой квоты была выдана еще в мирное время в виде абонементов постоянным болельщикам и работникам агрофирмы "Світанок".

Поэтому только 100 билетов будут в доступной продаже на матч "Колос" - "Рух". Цена одного тикета - 99 гривен. Все деньги от продажи билетов будут переданы благотворительному фонду "Трибуна Героев".

Приобрести билеты можно на этом сайте.

Поединок состоится 2 марта и начнется в 18:00.

По теме
yellow-arrow
Пономарев: Против Колоса трудно играть, они пропустили меньше всего голов в сезоне
yellow-arrow
Не Гармашем единым. Еще пять бывших динамовцев, огорчавших киевский клуб в УПЛ
yellow-arrow
Жироне интересен еще один футболист сборной Украины
Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости