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Еще одному клубу УПЛ разрешено проводить матчи со зрителями
Болельщики смогут посетить уже ближайший домашний матч команды
Фото - Олександр Приходько
"Колос" стал еще одним клубом УПЛ, который сможет проводить домашние матчи со зрителями.
Ковалевская команда сможет разместить на стадионе не более 500 зрителей. Большая часть этой квоты была выдана еще в мирное время в виде абонементов постоянным болельщикам и работникам агрофирмы "Світанок".
Поэтому только 100 билетов будут в доступной продаже на матч "Колос" - "Рух". Цена одного тикета - 99 гривен. Все деньги от продажи билетов будут переданы благотворительному фонду "Трибуна Героев".
Приобрести билеты можно на этом сайте.
Поединок состоится 2 марта и начнется в 18:00.
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