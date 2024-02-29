Кривбасс сделал бесплатный вход для военных на домашние матчи команды

"Кривбасс" на своем официальном сайте сообщил о том, что вход для военных на домашние матчи криворожан будет бесплатным.

"Наш клуб выражает благодарность всем защитникам и защитницам, которые защищают нашу независимость и дают возможность в это непростое время развивать футбол в Украине. Именно поэтому было принято решение о бесплатном допуске военных на домашние поединки ФК "Кривбасс". Это самое малое, что мы могли сделать, чтобы выразить благодарность и уважение нашим Героям.

Чтобы попасть на матчи "Кривбасса", вам необходимо предварительно заполнить следующую форму. Ответ на вашу заявку будет отправлен непосредственно за несколько дней до начала матча на контактный номер, указанный в форме", - говорится в заявлении клуба.