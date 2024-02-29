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Колос и фонд Засухи возводят инклюзивный жилищный комплекс для военных с инвалидностью
Комплекс строят в Киевской области
koloskovalivka.com
В Киевской области по инициативе и финансированию президента "
Строительство было начато в октябре прошлого года, а заселить первые семьи планируют уже в конце мая-начале июня 2024, когда состоится бесплатная передача новостроек нашим воинам.
Площадь каждого дома – 80 квадратных метров. В домах сделают ремонт, установят кухонную мебель и обустроят ванны и санузел. Каждое жилье будет иметь террасу для отдыха, а также земельный участок 4-5 соток. Обустроят все необходимые коммуникации: воду, электричество, газ, канализацию.
Для реабилитации военных будут построены амбулатория и большая зона отдыха – спортивные площадки, сквер, специально оборудованные места для барбекю, детские площадки. Детей военных в ближайшие школы и сады будут отвозить специальный автобус.
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