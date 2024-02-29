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Колос и фонд Засухи возводят инклюзивный жилищный комплекс для военных с инвалидностью

Премьер-лига

Комплекс строят в Киевской области

Колос и фонд Засухи возводят инклюзивный жилищный комплекс для военных с инвалидностью

koloskovalivka.com

Новина українською

В Киевской области по инициативе и финансированию президента "Колоса" Андрея Засухи и его фонда строится инклюзивный жилищный комплекс для воинов Сил обороны Украины, получивших инвалидность во время войны.

Строительство было начато в октябре прошлого года, а заселить первые семьи планируют уже в конце мая-начале июня 2024, когда состоится бесплатная передача новостроек нашим воинам.

Площадь каждого дома – 80 квадратных метров. В домах сделают ремонт, установят кухонную мебель и обустроят ванны и санузел. Каждое жилье будет иметь террасу для отдыха, а также земельный участок 4-5 соток. Обустроят все необходимые коммуникации: воду, электричество, газ, канализацию.

Для реабилитации военных будут построены амбулатория и большая зона отдыха – спортивные площадки, сквер, специально оборудованные места для барбекю, детские площадки. Детей военных в ближайшие школы и сады будут отвозить специальный автобус.

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Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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