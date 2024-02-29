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Динамо сможет принимать на своих домашних матчах до 1800 болельщиков

Премьер-лига

Также киевский клуб показал, где находятся укрытия

Динамо сможет принимать на своих домашних матчах до 1800 болельщиков

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 2 марта, в рамках 19-го тура УПЛ "Динамо" будет принимать "Черноморец".

Как сообщалось ранее, "Динамо" получило разрешение на проведение матчей со зрителями, поэтому впервые после длительного перерыва домашний матч "бело-синих" смогут посетить болельщики. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Укрытие на случай воздушной тревоги будет оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем будет все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

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