Динамо сможет принимать на своих домашних матчах до 1800 болельщиков

В субботу, 2 марта, в рамках 19-го тура УПЛ " Динамо " будет принимать "Черноморец".

Как сообщалось ранее, "Динамо" получило разрешение на проведение матчей со зрителями, поэтому впервые после длительного перерыва домашний матч "бело-синих" смогут посетить болельщики. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Укрытие на случай воздушной тревоги будет оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем будет все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.