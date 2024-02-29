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Защитник Динамо: Черноморец год назад и Черноморец сейчас – несколько разные команды

Премьер-лига

В 19-м туре Динамо сыграет с Черноморцем

Защитник Динамо: Черноморец год назад и Черноморец сейчас – несколько разные команды

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Тарас Михавко поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ с "Черноморцем".

– Следующая игра с "Черноморцем". Ты уже встречался с одесситами в УПЛ, чего ждешь от этого соперника?

– Хорошая команда. Однако тот "Черноморец", против которого я играл год назад и "Черноморец" сейчас – несколько разные команды. И задачи другие. Но мы хорошо приготовились к игре, так что все должно быть хорошо.

– Возможно, ты смотрел матч первого круга, когда "Динамо" играло с "Черноморцем" в Одессе?

- Нет, в тот день был матч юношеских составов, в то же время. Но просматривался обзор.

- Есть ли в команде определенное реваншистское настроение за то поражение?

– Конечно, есть. Ребята стремятся доказать, что это поражение было несправедливым, случайным, провести этот матч на более высоком уровне и победить.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Тарас Михавко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
29.02.2024 в 21:59
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
29.02.2024 в 21:59
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