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Защитник Динамо: Черноморец год назад и Черноморец сейчас – несколько разные команды
В 19-м туре Динамо сыграет с Черноморцем
fcdynamo.com
Защитник "
– Следующая игра с "Черноморцем". Ты уже встречался с одесситами в УПЛ, чего ждешь от этого соперника?
– Хорошая команда. Однако тот "Черноморец", против которого я играл год назад и "Черноморец" сейчас – несколько разные команды. И задачи другие. Но мы хорошо приготовились к игре, так что все должно быть хорошо.
– Возможно, ты смотрел матч первого круга, когда "Динамо" играло с "Черноморцем" в Одессе?
- Нет, в тот день был матч юношеских составов, в то же время. Но просматривался обзор.
- Есть ли в команде определенное реваншистское настроение за то поражение?
– Конечно, есть. Ребята стремятся доказать, что это поражение было несправедливым, случайным, провести этот матч на более высоком уровне и победить.
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