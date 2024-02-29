Дидык: Настроение сейчас не самое лучшее - мы полностью провалили игру с Полесьем

Защитник " Руха " Роман Дидык, который в предыдущем туре сыграл свой 50-й поединок в УПЛ ("Полесье", 1:1), поделился мыслями о предстоящей игре с "Колосом".

"Настроение сейчас не самое лучшее, ведь думаю, что мы полностью провалили игру с "Полесьем". Не удалось выполнить наставления тренерского штаба и юбилейный матч оказался не очень хорошо. Надеюсь, что в 51 поединке будет победа.

"Колос" – это непростая команда. Можно сказать, что сейчас наш прямой конкурент, мы идем нога в ногу. У ковалевцев самая надежная защита в УПЛ, и это одно из доказательств того, что нас ждет тяжелая игра.

Пока мы разобрали игру "Колоса" в обороне, переходные фазы. У нас еще есть время, и мы продолжим изучать их сильные и слабые стороны. Не хочется что-то выделять отдельно – все будет видно на поле. В то же время, я думаю, что к этой игре "Рух" будет готов на 100%", - сказал Дидык.