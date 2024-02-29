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Дидык: Настроение сейчас не самое лучшее - мы полностью провалили игру с Полесьем
На выходных Рух сыграет с Колосом
fcrukh.com
Защитник "
"Настроение сейчас не самое лучшее, ведь думаю, что мы полностью провалили игру с "Полесьем". Не удалось выполнить наставления тренерского штаба и юбилейный матч оказался не очень хорошо. Надеюсь, что в 51 поединке будет победа.
"Колос" – это непростая команда. Можно сказать, что сейчас наш прямой конкурент, мы идем нога в ногу. У ковалевцев самая надежная защита в УПЛ, и это одно из доказательств того, что нас ждет тяжелая игра.
Пока мы разобрали игру "Колоса" в обороне, переходные фазы. У нас еще есть время, и мы продолжим изучать их сильные и слабые стороны. Не хочется что-то выделять отдельно – все будет видно на поле. В то же время, я думаю, что к этой игре "Рух" будет готов на 100%", - сказал Дидык.
Напомним, что в рамках 19-го тура "Рух" 2 марта на выезде сыграет с "Колосом".
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