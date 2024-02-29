Жилмар: Видео с Соболем отправил в академию Барселоны, но быстро вмешался Шахтер

Бывший тренер "Львова" Жилмар рассказал, как он в начале своей карьеры нашел в Запорожье защитника Эдуарда Соболя.

– В Украину вы впервые попали в начале 2010-х, работая в структуре запорожского "Металлурга". Через вас прошло достаточно много талантов, которыми славилась местная школа.

– Школа "Металлурга" – одна из лучших в Украине была. На моих глазах росли Коваль, Соболь, Цуриков, Сидорчук, Шева (Жилмарь имел в виду голкипера Алексея Шевченко – прим.), Рудика и многие других ребят. Это было лучшее время в моей карьере.

– Кто вас больше всего поразил?

– Соболь. У нас была двусторонняя. Эдику было всего 15 лет. Была проблема с левым защитником. Я начинал работать с первой командой. Меня спрашивают: "А у нас есть левый защитник?" Цуриков тогда сломался и потребовалась ему замена. Я сказал, что в структуре клуба есть такой перспективный. Он превосходил по уровню игры своих сверстников. Не нужно смотреть в паспорт. Так же у нас в Бразилии. Эдик своей трудоспособностью сделал классную карьеру в Украине и Европе.

У меня был знакомый тренер "Барселоны" U-16 Карлос. Я послал ему несколько видео с Эдиком. Он хотел пригласить его на просмотр в Ла-Массию. Когда я ему это рассказал, он был в шоке! Карлос показал видео скаутам академии "Барсы". Они остались довольны и хотели пригласить к себе, но быстро вмешался "Шахтер", забравший Соболя к себе.

– "Шахтер" купил Соболя, когда ему было 18 лет. А вы утверждаете, что "Барса" им интересовалась в 15 лет.

– Брат, ты меня поправил. Спасибо. Я рассказал об этом директору академии Овсянникову, а Эдик сам не захотел ехать, объясняя тем, что он еще не готов к такому уровню.

– Его карьера могла пойти по другому сценарию...

– Шанс всегда найдет того, кто к нему готов. Я вижу, что сейчас он чуть-чуть стал стагнировать. Нет стабильности. Во Франции потерял место в основе. Сейчас вернулся в Бельгию. Надеюсь, он сможет там найти свою игру.