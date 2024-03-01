  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Слюбик рассказал, почему Руху будет тяжело в матче с Колосом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слюбик рассказал, почему Руху будет тяжело в матче с Колосом

Премьер-лига
Обновлено

Интересный матч 19-го тура УПЛ

Слюбик рассказал, почему Руху будет тяжело в матче с Колосом

fcrukh.com

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик поделился мыслями о предстоящей игре 19-го тура УПЛ с "Колосом".

"Конечно, мы хотели начать официальные выступления в 2024 году с победы, но игра сложилась по другому сценарию. Сейчас нужно правильно подготовиться к матчу с "Колосом". "Руху" необходимо выложиться на полную в Ковалевке и получить положительный для себя результат.

Мы изучаем игру соперника, но только на поле проявятся сильные и слабые стороны оппонента. Однако следует помнить, что "Колос" пропустил меньше всего голов в УПЛ в текущем сезоне, поэтому нам будет тяжело в поединке с ковалевцами

Матчи на выезде всегда тяжелые, тем более что сейчас на трибуны вернулись болельщики. Играть при зрителях гораздо приятнее – футболисты получают удовольствие от такой поддержки. Впрочем, не думаю, что давление болельщиков хозяев существенно повлияет на нас", - сказал Слюбик.

По теме
yellow-arrow
Бурда: После травмы в Динамо я увидел, что на меня не рассчитывают
yellow-arrow
Александрия официально заявила Калюжного на УПЛ
yellow-arrow
Минай - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Богдан Слюбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
01.03.2024 в 00:33
Важко буде, якщо оборона прохідний двір
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Prideman (Lviv)
01.03.2024 в 00:33
Важко буде, якщо оборона прохідний двір
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости