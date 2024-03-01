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Слюбик рассказал, почему Руху будет тяжело в матче с Колосом
Интересный матч 19-го тура УПЛ
fcrukh.com
Защитник "
"Конечно, мы хотели начать официальные выступления в 2024 году с победы, но игра сложилась по другому сценарию. Сейчас нужно правильно подготовиться к матчу с "Колосом". "Руху" необходимо выложиться на полную в Ковалевке и получить положительный для себя результат.
Мы изучаем игру соперника, но только на поле проявятся сильные и слабые стороны оппонента. Однако следует помнить, что "Колос" пропустил меньше всего голов в УПЛ в текущем сезоне, поэтому нам будет тяжело в поединке с ковалевцами
Матчи на выезде всегда тяжелые, тем более что сейчас на трибуны вернулись болельщики. Играть при зрителях гораздо приятнее – футболисты получают удовольствие от такой поддержки. Впрочем, не думаю, что давление болельщиков хозяев существенно повлияет на нас", - сказал Слюбик.
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