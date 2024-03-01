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Защитник Руха: Изучаем сильные и слабые стороны Колоса

Премьер-лига

Роман Дидык поделился ожиданиями от предстоящего матча с ковалевцами

Защитник Руха: Изучаем сильные и слабые стороны Колоса

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Роман Дидык поделился мыслями о предстоящем матче с "Колосом".

"Настроение сейчас не самое лучшее, ведь думаю, что мы полностью провалили игру с "Полесьем". Не удалось выполнили установки тренерского штаба и юбилейный матч выдался не очень хорошо. Надеюсь, что в 51-м поединке будет победа.

"Колос" это непростая команда. Можно сказать, что сейчас это наш прямой конкурент, мы идем нога в ногу. У ковалевцев самая надежная защита в УПЛ, и это одно из доказательств того, что нас будет ждать тяжелая игра.

Пока что мы разобрали игру "Колоса" в обороне, переходные фазы. У нас еще есть время и мы продолжим изучать их сильные и слабые стороны. Не хочется что-то выделять отдельно - все будет видно на поле. В то же время я думаю, что к этой игре "Рух" будет готов на 100%", - сказал Дидык.

Матч "Колос" - "Рух" состоится 2 марта и начнется в 18:00.

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Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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