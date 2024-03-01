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Бойко - о получении тренерской лицензии: Я себя хочу видеть только в футболе
Опытный голкипер сделал заявление о своем будущем
Фото: ФК Полісся
На днях стало известно, что голкипер "Полесья" Денис Бойко завершил курс тренера вратарей и получил тренерскую квалификацию УЕФА категории B.
36-летний футболист рассказал, когда и как принял решение пойти учиться.
"Я начал учиться еще в прошлом году, когда получил тяжелую травму. Когда было восстановление, у меня было время и я решил, что его нужно использовать с пользой. И начал учиться. Я получил лицензию обычную тренерскую В-категории и также получил голкиперскую лицензию категории В. Там всего две категории, а в обычной - три. Я уже не молодой игрок и, можно и так сказать, я думаю о своем будущем, что будет дальше. Я себя хочу видеть только в футболе.
Я не знаю, кем я буду, что я буду делать конкретно после завершения игровой карьеры - сейчас у меня мысли только о футболе, потому что я имею в себе силы и вдохновение, чтобы играть в футбол. Не знаю, сколько я буду играть, но заканчивать я точно не хочу и даже об этом не думаю. Но лучше сделать это сейчас, когда у тебя есть свободное время, чем делать это потом, когда ты уже по факту закончишь карьеру и тебе все равно придется этот путь проходить", - сказал Денис.
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