Бойко - о получении тренерской лицензии: Я себя хочу видеть только в футболе

На днях стало известно, что голкипер "Полесья" Денис Бойко завершил курс тренера вратарей и получил тренерскую квалификацию УЕФА категории B.

36-летний футболист рассказал, когда и как принял решение пойти учиться.

"Я начал учиться еще в прошлом году, когда получил тяжелую травму. Когда было восстановление, у меня было время и я решил, что его нужно использовать с пользой. И начал учиться. Я получил лицензию обычную тренерскую В-категории и также получил голкиперскую лицензию категории В. Там всего две категории, а в обычной - три. Я уже не молодой игрок и, можно и так сказать, я думаю о своем будущем, что будет дальше. Я себя хочу видеть только в футболе.

Я не знаю, кем я буду, что я буду делать конкретно после завершения игровой карьеры - сейчас у меня мысли только о футболе, потому что я имею в себе силы и вдохновение, чтобы играть в футбол. Не знаю, сколько я буду играть, но заканчивать я точно не хочу и даже об этом не думаю. Но лучше сделать это сейчас, когда у тебя есть свободное время, чем делать это потом, когда ты уже по факту закончишь карьеру и тебе все равно придется этот путь проходить", - сказал Денис.