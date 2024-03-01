Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В первом после зимней паузы туре УПЛ ни одна из этих команд не победила, но ни одна также не показала безнадежности. "Металлист 1925" проиграл, но дал бой "Динамо", а "Минай" и вовсе отобрал очки у одного из лидеров чемпионата.
В очном поединке закарпатцы и харьковчане сойдутся в борьбе за перспективы. "Металлист 1925" заявляет об амбициях еврокубков, но сначала нужно решить насущные вопросы вроде сохранения прописки в УПЛ. Перед "Минаем" только такая задача и стоит.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, второго марта, в 13:00. Прямая онлайн видеотрансляция будет доступна на новосозданном канале УПЛ-ТВ, который можно найти на ОТТ-платформах (Setanta Sports, sweet.tv), у кабельных провайдеров, у мобильных операторов (Киевстар ТВ, Vodafone TV) и др.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем вам следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Погба дисквалифицирован на 4 года, Павелко освободили из-под стражи, а Бенфика Трубина проиграла дерби. Главные новости за 29 февраля
- Кубок Португалии. Спортинг – Бенфика 2:1. При такой обороне и Трубин не поможет
- Ващук: Я пришел в армию для того, чтобы мои дети не занимались тем, чем я занимаюсь
- Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО