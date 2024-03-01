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Минай - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Минай - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

В первом после зимней паузы туре УПЛ ни одна из этих команд не победила, но ни одна также не показала безнадежности. "Металлист 1925" проиграл, но дал бой "Динамо", а "Минай" и вовсе отобрал очки у одного из лидеров чемпионата.

В очном поединке закарпатцы и харьковчане сойдутся в борьбе за перспективы. "Металлист 1925" заявляет об амбициях еврокубков, но сначала нужно решить насущные вопросы вроде сохранения прописки в УПЛ. Перед "Минаем" только такая задача и стоит.

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Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, второго марта, в 13:00. Прямая онлайн видеотрансляция будет доступна на новосозданном канале УПЛ-ТВ, который можно найти на ОТТ-платформах (Setanta Sports, sweet.tv), у кабельных провайдеров, у мобильных операторов (Киевстар ТВ, Vodafone TV) и др.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем вам следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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