Александрия официально заявила Калюжного на УПЛ

В последний день зимы, 29 февраля, "Александрия" заявила на УПЛ-2023/24 полузащитника Ивана Калюжного, который первую часть сезона провел в аренде в ЛНЗ.

Это следует из заявки "горожан", размещенной на сайте лиги.

Ранее Калюжный сыграл за "Александрию в матче 18-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:0), который состоялся 26 февраля. Впоследствии александрийцы признали, что хавбек на тот момент не был заявлен за клуб для участия в турнире, из-за чего команде Руслана Ротаня теперь, согласно регламенту, грозит техническое поражение (0:3).

4 марта КДК УАФ рассмотрит дело с выходом незаявленного игрока.