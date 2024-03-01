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Александрия официально заявила Калюжного на УПЛ

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А сделали бы это вовремя...

Александрия официально заявила Калюжного на УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В последний день зимы, 29 февраля, "Александрия" заявила на УПЛ-2023/24 полузащитника Ивана Калюжного, который первую часть сезона провел в аренде в ЛНЗ.

Это следует из заявки "горожан", размещенной на сайте лиги.

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Ранее Калюжный сыграл за "Александрию в матче 18-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:0), который состоялся 26 февраля. Впоследствии александрийцы признали, что хавбек на тот момент не был заявлен за клуб для участия в турнире, из-за чего команде Руслана Ротаня теперь, согласно регламенту, грозит техническое поражение (0:3).

4 марта КДК УАФ рассмотрит дело с выходом незаявленного игрока.

Александрия официально заявила Калюжного на УПЛ - изображение 1
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ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2024 в 10:20
так с калюжным сели в лужу
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2024 в 10:20
так с калюжным сели в лужу
Ответить
0
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