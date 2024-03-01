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Александрия официально заявила Калюжного на УПЛ
А сделали бы это вовремя...
Фото: ФК Олександрія
В последний день зимы, 29 февраля, "Александрия" заявила на УПЛ-2023/24 полузащитника Ивана Калюжного, который первую часть сезона провел в аренде в ЛНЗ.
Это следует из заявки "горожан", размещенной на сайте лиги.
Ранее Калюжный сыграл за "Александрию в матче 18-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:0), который состоялся 26 февраля. Впоследствии александрийцы признали, что хавбек на тот момент не был заявлен за клуб для участия в турнире, из-за чего команде Руслана Ротаня теперь, согласно регламенту, грозит техническое поражение (0:3).
4 марта КДК УАФ рассмотрит дело с выходом незаявленного игрока.
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